French News: Maintenant, 200 000 participants à l’étude sur la santé NAKO

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: Maintenant, 200 000 participants à l’étude sur la santé NAKO

Qu’est-ce qui maintient les gens en bonne santé? Quels facteurs contribuent au développement des maladies cardiovasculaires, du cancer ou de la démence? Pour clarifier ces questions prend l’étude à long terme de l’Association National Cohort e. V. propose des examens approfondis aux participants et met en lumière les circonstances personnelles et les facteurs liés au mode de vie.

Source: rawpixel / pixabayLes résultats de l’étude sur la santé sont d’autant plus significatifs que plus de gens participent. Sur une période d’au moins 10 à 20 ans, des examens médicaux sont effectués et les sujets sont interrogés sur leurs habitudes. La fourchette d’âge pour le recrutement est comprise entre 20 et 69 ans. Suivi de la mortalité à BiB

Le BiB participe également à l’étude sur la santé menée par NAKO: le suivi de la mortalité joint est une enquête connexe sur l’état vital de tous les participants à l’étude. Entre autres choses, les causes de décès chez les sujets décédés au cours de l’étude sont rassemblées et analysées. Ainsi, il est de plus en plus possible de mieux comprendre l’évolution et les causes du développement de la mortalité ainsi que la prévention future des décès prématurés. Évaluation des causes de décès “Nous enregistrons d’une part les informations figurant sur les actes de décès et d’autres informations sur les sujets. D’autre part, il y a une requête d’état vital parmi les 200 000 participants. Celles-ci incluent, entre autres, une vérification d’adresse ainsi que la mise à jour des adresses modifiées lors des déménagements “, explique le Dr. Nr. Med., Employé de NAKO. Ronny Westerman.