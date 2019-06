French News: N. Zhuravlev: Les modifications du format de l’interaction entre le prêteur et l’emprunteur dans le cadre de la loi sur les collectionneurs ne sont pas autorisées

Selon lui, le législateur a récemment reçu des informations selon lesquelles certains prêteurs tentaient de contourner la loi et recevaient au préalable, au stade de l’octroi du prêt, l’autorisation écrite de l’emprunteur pour modifier le format de l’interaction en faveur du récupérateur, par exemple pour augmenter la fréquence des contacts. “C’est inacceptable pratique contraire aux principes énoncés dans la législation. Le Comité du Conseil de la Fédération envisage de faire appel à la Banque centrale et au Service fédéral des huissiers de justice pour procéder aux vérifications appropriées et éliminer la possibilité de tels abus “, a déclaré Nikolai Zhuravlev.” Si les régulateurs réagissent de manière insuffisante, envisagez de renforcer la loi ou de porter la responsabilité de sa violation. ” – a souligné le sénateur.

«Les normes de la loi sont énoncées avec assez de précision, jusqu’au nombre de contacts autorisés et même au nombre d’heures par jour. Il s’agissait d’une mesure équilibrée et efficace visant à protéger les droits des consommateurs de services financiers, initiée par le président du Conseil de la fédération », a déclaré le sénateur.

Premier vice-président du Comité du Conseil de la fédération chargé du budget et des marchés financiers, Nikolay Zhuravlev Zhuravlev, Nikolai Andreevich, représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma estime nécessaire de vérifier l’application de la loi sur la collecte. éliminer les acteurs peu scrupuleux du marché, mais aussi réglementer les interactions quotidiennes entre les recouvrements et les emprunteurs .