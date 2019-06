French News: O. Melnichenko: Le partenariat public-privé est un outil important pour la participation du capital privé à la résolution de problèmes sociaux

Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre du IIIème Forum des innovations sociales des régions, les perspectives de développement du partenariat public-privé dans le domaine social ont été examinées.

Une discussion d’experts intitulée «Partenariat public-privé: un outil pour développer l’infrastructure sociale dans les régions» s’est déroulée dans le cadre du IIIème Forum régional de l’innovation, sous la présidence d’Oleg Melnichenko, président du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord. MelnichenkoOleg Vladimirovich Représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État dans la région de Penza

Le co-modérateur de la session d’experts est Pavel Seleznev, président du conseil d’administration du Centre national pour le développement du partenariat public-privé (ONG), une organisation autonome à but non lucratif. lors du deuxième Forum des innovations sociales régionales de 2017, le Conseil du Comité de la fédération a organisé une plate-forme de discussion sur le rôle des entreprises dans le développement social des régions. Les questions de partenariat public-privé ont suscité un large débat qui a montré leur pertinence. Par conséquent, cette année, il a été décidé de discuter plus en détail et de manière approfondie des perspectives de développement des PPP dans le domaine social.Le législateur a souligné que nombre des propositions du deuxième forum avaient été mises en œuvre. Les panélistes ont donc attiré l’attention sur la nécessité de conclure des contrats avec des prestataires de services sociaux pour une période excédant l’exercice. Cette proposition est également reflétée dans le projet de loi «Sur l’ordre social (municipal) de la fourniture de services publics (municipaux) dans la sphère sociale», soumis par le gouvernement à la Douma. Les travaux dans ce domaine, ainsi que dans les projets connexes, se poursuivent et, selon Oleg Melnichenko, les régions ont souligné la nécessité d’améliorer encore la législation sur les PPP. Nombre des propositions ont été incorporées: la liste des cas de participation d’institutions médicales publiques du côté du mandant a été élargie, des bases de données et d’autres objets dans le domaine des technologies de l’information ont été inclus dans les objets des accords de PPP. «Nous avons également insisté pour légiférer sur le concept d ‘« entrepreneuriat social »et établir des mesures de soutien aux entreprises sociales. En mars 2019, le projet de loi correspondant a été adopté en première lecture par la Douma d’Etat », a souligné le sénateur.

Le développement intensif de la législation et de la pratique des PPP indique la pertinence de cette forme de partenariat entre les entreprises et le gouvernement.

Le président du Conseil de la fédération est convaincu que le développement intensif de la législation et de la pratique des PPP montre la pertinence de cette forme de partenariat entre les entreprises et le gouvernement. Au cours des deux dernières années, le catalogue des projets de PPP mis en œuvre s’est considérablement élargi. Le système de santé russe coopère plus étroitement avec les entreprises, mais Oleg Melnichenko estime que le potentiel des entreprises dans le domaine social n’est pas pleinement exploité. Selon l’Agence pour les initiatives stratégiques, les projets dans le domaine social représentent environ 12,5%. tous les projets de PPP. Dans le même temps, la présence d’entreprises privées dans la fourniture de services sociaux en Russie est nettement moins importante que dans les pays étrangers. Sa part n’est que de 5 à 7%, alors qu’en Europe elle se situe entre 45 et 60%. «Cela indique la demande pour des outils de PPP, mais en même temps, la nécessité de les améliorer davantage», a déclaré le parlementaire. En particulier, il a souligné que le lancement de la mise en œuvre de projets nationaux avait révélé l’absence de mécanismes transparents pour le cofinancement de projets de PPP régionaux à partir du budget fédéral. À cet égard, le sénateur a proposé d’envisager la possibilité de subventionner de tels projets de manière ciblée, ce qui permettrait aux régions de mettre en œuvre des initiatives plus ambitieuses. . Ce mécanisme permettra à l’État d’acquérir des objets construits par des investisseurs au moyen de prêts privés. Et pendant le fonctionnement de l’installation, ils seront rachetés en partie par des budgets de différents niveaux ou monopoles. Oleg Melnichenko a souligné que toutes les régions et les municipalités n’utilisaient pas activement le potentiel du PPP. Souvent, la complexité de la structuration des projets de PPP est considérée comme un obstacle. Le sénateur a proposé d’introduire une réglementation législative sur l’interaction des parties au stade précédant le projet, c’est-à-dire au stade précédant la décision de mettre en œuvre le projet de PPP Au terme de la discussion, les participants ont adopté des recommandations et des propositions pour le Document final du Troisième Forum de l’innovation sociale des régions. Vice-ministre de l’Education de la Fédération de Russie Marina Rakova, Vice-ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie Alexey Bezrozvannykh, Vice-ministre de l’Economie Développement de la Fédération de Russie Mikhail Rasstrigin, représentants du ministère de la Santé de la Fédération de Russie, communauté de professionnels et d’experts.

