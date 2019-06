French News: Pas pour de meilleurs salaires dans les soins

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales Le Cabinet fédéral a adopté aujourd’hui un projet de loi visant à améliorer les salaires dans les soins infirmiers (Pflegelöhneverbesserungsgesetz). La loi sert à mettre en œuvre les mesures convenues dans le cadre de l’Initiative d’action concertée pour l’amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins infirmiers, à laquelle Hubertus Heil, ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales, a déclaré:

Avec cette loi, nous jetons les bases de meilleures conditions salariales et de travail dans le secteur des soins et renforçons la capacité d’action de la commission infirmière. Cela améliorera sensiblement les conditions de travail et rendra la profession d’infirmière beaucoup plus attrayante. Cela profite aux infirmières au travail. Une autre étape pour réduire la pénurie de personnel dans l’industrie. Nous renforçons les conditions préalables au paiement par tarif – et leur montant varie en fonction des infirmières auxiliaires ou des infirmières autorisées. En outre, la loi simplifie la nomination et la résolution de la commission des soins infirmiers, qui deviendra un organe permanent à l’avenir. Je suis heureux que nous ayons pu lancer cette loi prospective. Les partenaires sociaux sont maintenant invités à utiliser les possibilités de la loi.

Central est une concurrence loyale dans les soins, qui ne nuit pas aux personnes nécessitant des soins et n’est pas pratiquée à l’arrière de ceux qui travaillent dans les soins. C’est pourquoi des normes justes et contraignantes sont nécessaires. Pour améliorer la rémunération des infirmières, il existe deux moyens: des conventions collectives sectorielles ou des salaires minimaux plus élevés en vertu d’ordonnances fondées sur les recommandations de la Commission des soins infirmiers. Donc, une solution de convention collective, la meilleure option. La procédure en vertu de l’AEntG est adaptée en tenant compte du droit ecclésiastique à l’autodétermination et de la grande importance des sociétés religieuses dans le secteur des soins. Notre objectif est de différencier les salaires minima en fonction des auxiliaires et des ouvriers qualifiés et de mettre fin aux différences Est / Ouest: il appartient maintenant aux syndicats et aux employeurs de négocier et de décider conjointement de créer ou non une convention collective universellement contraignante. En outre, la loi vise à renforcer la capacité d’action de la commission infirmière. La Commission des soins infirmiers formule des recommandations sur les conditions de travail minimales (salaire minimum, vacances). Ces recommandations peuvent faire l’objet d’ordonnances statutaires. À l’avenir, la Commission des soins infirmiers sera nommée en tant qu’organe permanent dont le mandat est généralement de cinq ans. De même, des précisions ont été apportées sur la sélection des membres (en particulier en ce qui concerne le principe de diversité de soutien) et sur le quorum, de sorte que la Commission des soins infirmiers ne puisse plus décider uniquement en présence de tous les membres ou de leurs suppléants. dans les soins entre en vigueur à la fin de l’année.

