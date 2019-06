French News: Rapport mensuel d’échelle: Publity dépend de tout le monde

Source: Boerse Frankfurt18. Juin 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Dans le segment des balances, un nouvel avion à haute altitude a été mis en place: Publity (WKN 697250) a enregistré la meilleure évolution des prix sur 12 mois avec un taux impressionnant de 186%. Avec la forte augmentation depuis l’automne 2018 et une nouvelle hausse vers la fin du mois de mai, l’investisseur financier dans l’immobilier commercial a compensé les fortes baisses de 2018. L’avertissement sur les bénéfices et l’échec du dividende avaient notamment fait chuter le prix. À la mi-2018, la société a compensé et augmenté son capital, le chef de la publicité Thoma Olek rachetant ses propres actions principales. Actuellement, la part coûte 35,95 euros, alors qu’en octobre 2018, elle n’était que de 10 euros2. Le prix de l’énergie monte et monte à la place Gain de prix de 88% depuis juin 2018, suivi de Nabaltec (WKN A0KPPR), fabricant de charges ignifuges, avec 61%. En outre, quatre et cinq des spécialistes de la CFAO (homme et machine) (WKN 658080) et de la maison émettrice de fonds Lloyd Fonds (WKN A12UP2) sont convaincants.

Les Fintech sont toujours à la traîne: c’est MyBucks et le groupe Naga qui ont perdu le plus en douze mois, mais d’autres fintech comme Finlab et le FintechGroup affichent un désavantage considérable. Bien que quatre semaines aient rapporté une partie de ses bénéfices des premiers mois de cette année, les 1 083 points actuels sont toujours en hausse de 7,2% depuis le début de l’année. L’indice de sélection Échelle 30, qui se négocie actuellement à 1 058 points, présente une apparence similaire.Le cabinet d’analyse de sociétés de petite et de petite capitalisation, First Berlin Equity Research, fait encore plus confiance à l’action publicitaire et lui conseille En entrée de jeu, les analystes ont relevé sensiblement l’objectif de prix de 30 à 44 euros. Les analystes estiment notamment que la société prévoit une augmentation de l’excédent consolidé IFRS en 2019 en raison de son développement réussi dans la gestion d’actifs et dans son propre portefeuille immobilier. Les opinions chez 2G Energy divergent maintenant. Selon le cabinet d’analyses SMC Research, 2G Energy est maintenant raisonnablement valorisée par l’appréciation du prix. La nouvelle décision est donc “maintenue” après “achat”, avec un objectif de prix légèrement relevé à 38 euros (actuellement 40,70 euros). La société continue toutefois à bien se comporter: après avoir doublé sa marge au début du trimestre, les analystes estiment désormais que les objectifs de gestion supérieurs pour le chiffre d’affaires et l’EBIT sont réalisables. First Berlin cite également EUR 38 comme objectif de prix pour 2G Energy, : Le carnet de commandes record à la fin du premier trimestre est propice à la poursuite de la croissance. 2G Energy produit des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité pour la distribution décentralisée d’énergie utilisant la combinaison de chaleur et d’électricité. © Deutsche Börse AG de: Anna-Maria Borse, 18 juin 2019

