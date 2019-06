French News: Réunion sur la préparation du programme “ligne droite”

Source: Président de la Russie – Kremlin

Le chef de l’État consacre traditionnellement plusieurs jours devant la «ligne directe» à travailler avec un éventail de supports d’information, d’adresses vidéo et de questions écrites de citoyens. À ce jour, plus d’un million d’appels au président russe ont été enregistrés. La “Ligne directe avec Vladimir Poutine” aura lieu pour la 17ème fois. L’émission sera diffusée en direct sur les chaînes de télévision “First”, “Russia 1”, “Russia 24”, “NTV”, “OTR”, “Mir” Vladimir Poutine répondra aux questions qui intéressent les citoyens au sujet de la vie socio-politique et socio-économique du pays, ainsi que de la situation internationale. Vous pouvez demander à votre chef d’État par téléphone, en envoyant un SMS ou un MMS, ainsi que via le site Web du programme et il existe une application mobile spéciale, plus détaillée – sur le site Web du programme.

