Le sénateur a organisé une table ronde sur le thème «Former l’espace de la sécurité extérieure de la Fédération de Russie: aspects juridiques et politiques».

Sergei Kislyak, Premier Vice-président du Comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, Sergei Kislyak, représentant du pouvoir exécutif du gouvernement de la République de Mordovie, a organisé une table ronde sur le thème “Former l’espace de sécurité étrangère de la Russie: aspects juridiques et politiques”. . “La situation dans ce domaine suscite des inquiétudes légitimes, car l’ensemble des accords existants en matière de maîtrise des armements fait actuellement l’objet de grands procès”, a déclaré Sergey Kislyak.

Le parlementaire a rappelé que, dans la situation actuelle, la Douma d’Etat avait appuyé la loi sur la suspension du traité sur l’élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée (INF). Ce document sera bientôt examiné par le Conseil de la fédération, a ajouté le législateur, ajoutant que, selon Sergey Kislyak, l’avenir du traité sur la réduction et la limitation des armes stratégiques offensives START III, expirant en 1921 , vous devez effectuer des travaux pertinents à l’avance. “Nous ne voyons aucune volonté de la part des Américains de traiter cette question de manière sérieuse et constructive.”

Le sénateur a également souligné que la frappe contre l’Acte fondateur OTAN-Russie incitait à déployer plus de mille soldats américains en Pologne. «Dans ce cas, tout est servi comme un programme bilatéral entre les États-Unis et la Pologne, qui n’est pas soumis aux décisions de l’OTAN. C’est en fait un jeu de cartes qui déforme », a déclaré le parlementaire.

Un agenda complètement artificiel est imposé aux Européens.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Alexander Grushko, a déclaré dans son discours que la situation internationale était devenue beaucoup plus compliquée à l’heure actuelle. «Le facteur qui influence fondamentalement la situation en Europe est le souci des États-Unis de maintenir et d’étendre leur influence sur le continent à tout prix. Dans le même temps, Washington est de plus en plus prêt à remettre en question le rôle des instruments et institutions juridiques fondamentaux, qu’il s’agisse de la maîtrise des armements, des règles de l’OMC ou d’autres accords multilatéraux. Volodymyr Dzhabarov, Vladimir Dzhabarov, représentant adjoint du droit, a également pris part à la discussion sur le sujet de la table ronde. Odea (Représentant) Autorité d’État de la région autonome juive Membre du Comité du Conseil de la Fédération Olga Timofeeva, Timofeeva Olga Leonidov Représentante de l’Autorité législative (Représentante) du gouvernement de la ville de Sébastopol Membre du Comité de défense du Conseil de défense du Conseil de défense Olga RF, le Conseil russe des affaires internationales, l’Académie des sciences de Russie, le Centre de recherche politique en Russie.

