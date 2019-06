French News: Schulze et Müller appellent à une mise en œuvre ambitieuse du Programme de développement durable à l’horizon 2030

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, Construction et Sûreté nucléaire, Svenja Schulze, ministre fédérale de l’Environnement, et Dr. med. Gerd Müller, ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement, a ouvert la conférence préparatoire du FPHN.

BMU et BMZ ouvrent une conférence préparatoire au Forum de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies

La ministre fédérale de l’Environnement, Svenja Schulze, et le Dr med. Gerd Müller, ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement, a inauguré aujourd’hui la première conférence allemande sur le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF) à Berlin. De hauts représentants du gouvernement fédéral, du Bundestag, de la société civile, du monde des affaires et de la science participeront à la réunion qui se tiendra aujourd’hui à Berlin. Ce “nous” signifie nous tous: la politique et les entreprises, les marchés industriels et financiers, les États et les villes, les citoyens – aux niveaux national et international. Lors du sommet sur le développement durable à New York, nous devons accepter de développer des programmes d’action pour les ODD les plus en retard. Les objectifs sont ensuite abordés de manière concrète et mis en œuvre de manière ambitieuse. ” Gerd Müller: “Nous avons encore beaucoup de travail devant nous si nous voulons atteindre les objectifs du Programme 2030. Cela est particulièrement évident en matière de protection du climat: le changement climatique ne s’arrête pas aux frontières. Nous n’avons pas de problème cognitif, mais nous devons mieux assumer nos responsabilités globales. Nous le devons à nous-mêmes, à nos enfants et aux enfants de nos enfants. “Avec l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) pour 2030 en 2015, tous les pays du monde se sont engagés à offrir de bonnes perspectives de vie aux générations présentes et futures. pour sécuriser. Avec le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) en juillet et le Sommet des ODD à New York en septembre, après quatre ans, l’état de la mise en œuvre du programme de développement durable fera l’objet d’un examen approfondi pour la première fois. Pour cette raison, le ministère fédéral de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMU) organise pour la première fois une conférence allemande sur le FPHN à Berlin. La conférence rassemble des discussions sur le développement durable aux niveaux mondial et national et, avec la participation large d’acteurs étatiques et non étatiques, donne un aperçu du sommet sur les objectifs de développement durable. 8 – Travail décent et croissance durable, 10 – Moins d’inégalités, 13 – Action pour le climat, 16 – Paix, justice et institutions fortes, et 17 – Partenariats pour atteindre les objectifs.

