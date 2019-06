French News: Sports stars et spectacles à la journée olympique

Source: DOSBAm Le 26 juin, l’Académie olympique allemande (DOA) organise pour la sixième fois consécutive la Journée olympique à Rheinauhafen, à Cologne, autour du musée allemand Sport & Olympia.

Sous le slogan “Move – Learn – Discover”, environ 4 000 enfants et adolescents inscrits peuvent s’attendre à un programme informatif de participation sportive dans 50 stations. Cette année encore, les stars des sports olympiques et paralympiques, qui présenteront leurs sports, parleront de leur carrière et répondront aux questions des jeunes participants, offriront des moments privilégiés. En outre, il y aura pour la première fois sa propre scène d’événement sur les nombreux prestataires Sportdarbietungen, du breakdance au taekwondo, en passant par le monde réel. 2016), Helena Stanek (née Fromm, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres 2012), combattante de taekwondo, l’escrimeur Benedikt Wagner (champion du monde par équipe et champion d’Europe 2015) et les athlètes Irmgard Bensuan (médaillé d’argent aux 100 m, 200 m et 400 m Rio 2016), Sylvia Schulz (demi-finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans), Felix Streng (vainqueur des Jeux paralympiques au relais 4x100m, Rio 2016) et Annika Zeyen (vainqueur des Jeux paralympiques en basketball en fauteuil roulant, Rio 2016) seront les modérateurs Kai Gemeinder dans différents formats de discussion répondant à des questions le nombre d’enfants et d’adolescents est terminé cette année Des démonstrations animées s’annoncent animées: sous la houlette d’Helena Stanek, les athlètes de l’équipe nationale de Taekwondo auront droit à un combat de démonstration – des coups de pied et des sauts impressionnants sont garantis. L’escrimeur de sabres Benedikt Wagner prouvera également ses capacités aux étudiants et traversera les pales dans une lutte au show. La scène nouvellement installée sur le parvis du Musée du Chocolat sera également le lieu de démonstrations et d’activités pratiques: entre autres, des breakdancers professionnels montreront leurs talents et leur présenteront leur sport, ainsi que des cours d’initiation à la zumba. “Grâce aux athlètes, nos participants peuvent vivre chaque année des moments uniques lors de la Journée olympique et expérimenter l’esprit olympique. Nous sommes donc très reconnaissants à l’équipe allemande et à l’équipe paralympique pour leurs nombreuses années de soutien “, a déclaré Tobias Knoch, directeur du DOA. “Nous sommes également fiers de pouvoir présenter pour la première fois cette année nos stars du sport et leurs disciplines, ainsi que de nombreuses autres offres sur notre propre scène. Nous remercions tout particulièrement nos partenaires premium EDEKA et Sportland NRW. “Toutes les informations sur la Journée olympique ainsi que le programme et un aperçu de tous les partenaires de coopération sont disponibles en ligne sur www.olympicday.de (Source: DOA)

