French News: Une attention prioritaire est accordée au transfert du complexe agro-industriel russe à une base innovante – S. Mitin

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion du Conseil provisoire du Conseil de la fédération sur le soutien législatif au développement de la base technique et technologique du complexe agro-industriel de la Fédération de Russie.

Une réunion de la Commission intérimaire du Conseil de la fédération sur le soutien législatif au développement de la base technique et technologique du complexe agro-industriel de la Fédération de Russie s’est tenue. L’événement a été organisé par le président de la Commission, le vice-président du comité du Conseil de la Fédération chargé de la politique agricole et alimentaire et de la gestion de l’environnement, Sergey Mitin MitinSergey Gerasimovich, représentant de l’organe exécutif des pouvoirs de la région de Novgorod.

Lors de la réunion tenue sur le site de la Free Economic Society, le thème «Développement innovant du secteur agro-industriel: amélioration des mécanismes juridiques, organisationnels et économiques» a été abordé, soulignant que le secteur agro-industriel continue d’être l’un des moteurs de l’économie russe. «Pour la période 2012-2017, la production agricole russe a augmenté de près de 15%, soit trois fois plus que le niveau de croissance du PIB du pays», a déclaré le sénateur.

Selon lui, en 2018, la production de produits agricoles a légèrement diminué en raison d’un ensemble de conditions environnementales défavorables, telles que sécheresse, grêle et inondations. L’indice de la production agricole était de 99,4%. à un indicateur similaire de l’année précédente.

Le secteur agroalimentaire continue d’être l’un des moteurs de l’économie russe

“Malgré les succès enregistrés, la Russie continue de prendre du retard par rapport aux leaders mondiaux en termes de production de plusieurs catégories de produits agricoles, ainsi qu’en termes d’efficacité et de profondeur de transformation”, a déclaré Sergey Mitin. Il a déclaré que la question de fournir au pays ses propres semences est toujours d’actualité. Ainsi, l’année dernière, la part des semences de betterave à sucre importées était de 96,5%, les légumes – 72,6%, les pommes de terre – 54,6%. Il a également déclaré que les importations dépendaient de manière constante du matériel génétique des bovins et des petits ruminants. machines et équipements agricoles, produits phytopharmaceutiques, équipements pour les industries alimentaires et de transformation. “Compte tenu des objectifs de développement agricole approuvés par le décret de mai du président de la Russie, le Conseil agro-industriel russe Le complexe sur une base innovante fait l’objet d’une attention prioritaire. Les bases du développement législatif et réglementaire de ce secteur de l’économie ont été créées », a déclaré Sergey Mitin. La« Doctrine de la sécurité alimentaire de la Fédération de Russie »a notamment été approuvée, le Programme scientifique et technique fédéral pour le développement de l’agriculture 2017-2025 est en cours de mise en œuvre. L’année dernière, deux sous-programmes ont été élaborés et approuvés (pour les semences de pommes de terre et les betteraves à sucre). Le calendrier des ministères concernés pour 2019 prévoyait la préparation de 12 autres sous-programmes, a déclaré le sénateur. “Dans les résolutions du comité compétent du Conseil de la Fédération, il a été souligné à plusieurs reprises qu’il était important de disposer d’indicateurs clairement définis pour leur mise en œuvre, ainsi que des étapes spécifiques”. Sergey Mitin, président de la Société d’économie libre (VEO) de Russie Sergey Bodrunov, directeur de l’Institut panrusse des problèmes agraires et de l’informatique. A.A. Nikonov Alexander Petrikov, vice-président de VEO de Russie, conseiller du président de la Fédération de Russie, Sergey Glazyev, directeur adjoint du Centre scientifique fédéral pour l’économie agraire et le développement social des territoires ruraux – Institut de recherche pan-russe pour l’économie agricole, Gennady Polunin, etc. exécutifs fédéraux concernés, la communauté scientifique et les experts.

