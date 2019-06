French News: V. Matvienko: Le Forum des innovations sociales régionales est devenu la plus grande plate-forme de discussion et de présentation

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le IIIe Forum des innovations sociales régionales a commencé ses travaux à Moscou.

Le Représentant plénipotentiaire du Président dans le district fédéral central, Igor Schegolev, s’est réuni à Moscou pour tenir une séance plénière sur le thème «Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions». Tous les participants au Forum sont unis par une tâche essentielle: améliorer la qualité de vie des citoyens russes, il est important que des changements positifs dans la sphère sociale couvrent l’ensemble du pays, a déclaré le président.

Voir aussi

Dans son message de bienvenue, le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmitry Medvedev, a souhaité aux participants et aux invités du Forum des travaux fructueux. La séance plénière du IIIe Forum des innovations sociales régionales a été ouverte par la Présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko. Valentina Matvienko, représentante de l’organe exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg «Le forum, auquel participent tous les sujets de la Fédération de Russie, rassemble des personnes solidaires pour qui aider n’est pas seulement une belle parole, mais un dur travail quotidien», a souligné le président de la chambre haute du Parlement. Elle a noté que plus de 30 000 personnes, y compris des invités de l’étranger, participeraient aux événements. Le forum est devenu la plus grande plate-forme de discussion et de présentation, où de nouvelles initiatives sont développées qui constituent le vecteur de développement dans le domaine social, a déclaré le président du Conseil de la Fédération.

Le pays est confronté à des tâches ambitieuses et ambitieuses – la mise en œuvre de projets nationaux

Valentina Matvienko a rappelé qu’actuellement, le pays était confronté à des tâches ambitieuses, à savoir la mise en œuvre de projets nationaux visant à améliorer la qualité de vie de toutes les générations de citoyens russes. “Cette avancée nécessite des idées nouvelles, des expériences audacieuses, l’introduction des technologies les plus modernes et les plus efficaces, la synergie des efforts de l’État, des entreprises et des organisations non gouvernementales publiques”, a déclaré l’orateur.

Séance plénière “Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions” 1 de 10

Sergey Sobyanin2 sur 10

Tatyana Golikova3 sur 10

Séance plénière “Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions” 4 de 10

Séance plénière «Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions» 5 sur 10

Séance plénière «Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions» 6 sur 10

Vyacheslav Volodin7 sur 10

Séance plénière «Le rôle des projets nationaux dans le développement de la sphère sociale des régions» 8 sur 10

Séance plénière “Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions” 9 de 10

Séance plénière «Le rôle des projets nationaux dans le développement décisif de la sphère sociale des régions» 10 sur 10

Le président du Conseil de la fédération est convaincu que, pour que le plan soit exécuté avec succès, il est nécessaire d’impliquer plus activement les citoyens dans la mise en œuvre des projets nationaux, a déclaré Valentina Matvienko. La présentation de nouveaux projets est l’un des principaux objectifs du forum. Il est important que la meilleure expérience régionale soit largement appliquée dans d’autres régions de la Fédération de Russie, a-t-elle déclaré. En particulier, le président du Conseil de la fédération a suggéré aux chefs de régions d’utiliser l’expérience de Moscou, présentée de manière générale lors de l’exposition de projets innovants du Forum, qui est convaincue que le recours aux partenariats public-privé, aux ONG à vocation sociale et au franchisage social constitue une direction efficace. La Douma d’Etat, Vyacheslav Volodin, président de la Douma d’Etat, va bientôt adopter le projet. Ikov sur le soutien législatif pour l’accomplissement des tâches du président russe sur la mise en œuvre des projets nationaux visant à améliorer le bien-être et la qualité de vie grazhdan.Mer Sergueï Sobianine SobyaninSergey SemenovichMer Moscou a parlé de « Moscou – le développement innovant de la zone de la sphère sociale. » Il a parlé des approches novatrices, des technologies de l’information modernes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et des infrastructures urbaines.La vice-présidente du gouvernement de la Fédération de Russie, Tatyana Golikova, a évoqué l’introduction d’innovations en matière de gestion et d’économie dans les entités constitutives de la Fédération de Russie. Industrie et commerce de la Fédération de Russie Denis Manturov, ministre de l’Education de la Fédération de Russie, Olga Vasilyeva, a participé à l’événement Galina Karelova, présidente du conseil de la fédération, Galina Nikolaevna Karelova, représentante de l’organe exécutif de la région de Voronej, présidente du comité du travail social du conseil social, Valery Ryazansky; Ryazansky Valery Vladimirovich; représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Koursk; président du comité du conseil de la Fédération chargé de la science, de l’éducation et de la culture; du corps législatif (représentatif) de l’autorité de l’État Oleg Melnichenko, Melnichenko Oleg Vladimirovich représentant de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région de Penza Président du Comité du Conseil fédéral chargé du budget et des marchés financiers Sergey Ryabukhin, Ryabukhin Sergey Nikolayevich représentant du législatif (représentant) ) de l’autorité de l’État de la région d’Oulianovsk, membres du Conseil de la fédération, députés du Représentants des entités constitutives de la Fédération de Russie, organisations publiques, experts.La ministre de la Santé de la Fédération de Russie, Veronika Skvortsova, a présenté les domaines prometteurs de la médecine innovante, dont les principes fondamentaux sont la participation active de chaque personne à la prise en charge de sa santé, la prévention prioritaire, la personnalisation maximale des technologies de diagnostic et de traitement. Denis Manturov a souligné que, pour que les projets nationaux soient mis en œuvre avec succès, il est important de développer et de guérir la production nationale. Olga Vasilyeva, ministre de l’Education de la Fédération de Russie, a présenté des programmes et des projets pour la transition vers un nouveau paradigme de formation du personnel. Elle a souligné que sans une éducation de qualité, sans enseignants professionnels, il ne serait pas possible de créer de nouvelles routes, un nouveau système de soins de santé.

MIL OSI