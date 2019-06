French News: V. Ryazansky: Les médias sont aujourd’hui le principal outil de gestion de l’opinion publique

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a commenté le déroulement de la discussion d’experts organisée sur le site du IIIe Forum des innovations sociales régionales.

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, président du Conseil de la fédération pour la politique sociale, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’État de la région de Koursk, a commenté devant les journalistes le débat d’experts sur le rôle des médias en tant qu’instrument de développement de la politique sociale. L’événement est organisé sur le site du III Forum des innovations sociales régionales.

Selon le sénateur, la politique sociale devient de plus en plus intéressante pour les médias. Les médias électroniques et imprimés couvrent activement les activités des organisations à but non lucratif, accordent une attention particulière aux projets socialement significatifs, aux actions caritatives et aux actions de volontariat.

Les médias de masse deviennent un indicateur reflétant les changements de la société.

Selon le parlementaire, les médias sont désormais le principal outil de gestion de l’opinion publique, car ils peuvent toucher presque toutes les sphères de la vie. Dans le même temps, les médias sont souvent utilisés pour la désinformation et la manipulation de personnes. «Il est des cas où, en raison de fausses informations dans les banques de médias, les entreprises, les entreprises ont été ruinées, il est donc très important que cet outil soit entre les mains de personnes consciencieuses qui veulent et des informations impartiales sur la base desquelles chacun peut tirer ses propres conclusions “, a déclaré Valery Ryazansky. Le président du Comité du Conseil de la Fédération a expliqué que, de par la nature de leurs activités, les parlementaires doivent souvent accorder des interviews à des journalistes. Les médias. “Je suis toujours heureux de parler avec des journalistes, car je suis sûr que le législateur est obligé d’expliquer aux citoyens l’essence des lois entrées en vigueur, ainsi que des actes juridiques proposés à l’examen”, a ajouté le sénateur. «Au cours de mes longues années de travail au parlementarisme, j’ai conclu: il y a du journalisme et beaucoup de journalistes que je connais et qui respectent l’objectivité, l’intégrité et l’impartialité depuis longtemps, mais il y a« des informations du mal, parfois plus offensantes, plus actives », a déclaré le législateur. Ryazan a exhorté les médias à assumer la responsabilité de couvrir tous les domaines de la société, en particulier les plus sensibles, tels que la politique sociale.

