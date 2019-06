French News: Y. Vorobyov: Le Conseil de la fédération adhère à l’objectif de renforcement de la coopération avec ses collègues suisses

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré un membre des cantons de l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse.

Yuri Vorobyov, vice-président du Conseil de la fédération, Yuriy Leonidovich, représentant de l’autorité publique législative (représentante) de la région de Vologda, s’est entretenu avec le co-président du groupe d’amitié Suisse-Russie de l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, membre des cantons de l’Assemblée fédérale, Filippo Lombardi. Le premier vice-président du Comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, Vladimir Dzhabarov, a assisté à la conversation. Vladimir Dzhabarov, représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État dans la région autonome juive

Youri Vorobiev a confirmé qu’il était prêt à travailler systématiquement sur tous les aspects de la coopération russo-suisse. Dans le même temps, le sénateur a indiqué que le Conseil de la fédération adhérait à la ligne du renforcement de l’amitié et de la coopération avec ses collègues suisses et avait débattu du plan de travail des «groupes d’amitié» pour 2019-2020. En particulier, comme le souligne Youri Vorobiev, l’une des questions les plus pressantes est la préparation de la célébration en septembre de l’année en cours du 220e anniversaire de la campagne suisse de A.V. Suvorov et l’organisation des «Journées Suvorov” en Suisse. Le contenu du monument en l’honneur des soldats tombés au combat de l’armée d’Alexandre Suvorov a été examiné en détail. Une attention particulière a été accordée aux projets de coopération interrégionale en vue de la conclusion d’accords entre les sujets de la Fédération de Russie et les cantons de la Confédération suisse. Sujets de la coopération russo-suisse Filippo Lombardi a exprimé son intérêt pour le maintien de la dynamique de la coopération interparlementaire au sein des organisations interparlementaires européennes -operation dans les conditions d’une situation politique difficile. Il a confirmé sa volonté d’intensifier les relations interparlementaires entre la Fédération de Russie et la Suisse, notamment pour résoudre des problèmes complexes de politique internationale. Le sénateur suisse a exprimé son intention de visiter les régions de Russie, en particulier la République du Tatarstan, a souligné Filippo Lombardi, invitant les parlementaires à prendre contact, à entretenir un dialogue et à établir des liens entre les pays.

