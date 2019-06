Trešdien, 2019. gada 19. jūnijā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis izskatīja 25 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. No tiem atbalstīja vienu apžēlošanas lūgumu. Apžēlotā persona pilnībā atbrīvota no pamatsoda izciešanas par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību.

Source: President of Latvia in Latvian