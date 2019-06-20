Алексей Господарёв провёл встречу с послом Турции Махметом Самсаром

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 июня. – Директор Департамента Международного сотрудничества Министерства энергетики российской Федерации Алексей Господарёв провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Мехметом Самсаром.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, связанные с подготовкой очередного заседания Межправительственной Смешанной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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