Вениамин Решетников – чемпион Европы по фехтованию, Камиль Ибрагимов – серебряный призёр

Source: Russia Ministry of Sport

19 июня на Чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия) были разыграны медали в личных соревнованиях по сабле среди мужчин и по шпаге среди женщин.

В финале турнира саблистов Вениамин Решетников одержал победу над соотечественником Камилем Ибрагимовым со счётом 15:7. Бронзовые награды достались немцу Максимилиану Хартунгу и грузину Сандро Базадзе.

«О личной победе надо забыть, мы все сюда приехали за командным золотом», – подчеркнул Вениамин Решетников.

«Я командные турниры обожаю, уверен, что мы победим», – сказал в свою очередь Камиль Ибрагимов.

В женском турнире по шпаге россиянки остались без наград. Чемпионкой стала француженка Коралин Витали, серебряным призёром – её соотечественница Мари-Флоранс Кандассами, «бронза» у Александры Ндоло (Германия) и Евы Тржбински (Польша).

«Золото» Вениамина Решетникова стало первым для российской сборной на этом Чемпионате Европы. Помимо Камиля Ибрагимова серебряную медаль выиграла рапиристка Инна Дериглазова, а «бронзу» – рапирист Алексей Черемисинов и саблистка Софья Великая.

Впереди у фехтовальщиков командные соревнования. Чемпионат Европы завершится 22 июня.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Вениамина Решетникова и Камиля Ибрагимова с медалями Чемпионата Европы в Германии и желает больших успехов и победы в командных турнирах!

Фото: Федерация фехтования России

Пресс-служба Минспорта России

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