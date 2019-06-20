Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в III Форуме социальных инноваций регионов.

В рамках III Форума социальных инноваций регионов заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области провела экспертную дискуссию на тему «Комплексное развитие сельских территорий: инновационные подходы».

Сенатор отметила, что решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий требует осуществления стратегических социально-экономических преобразований, пересмотра места и роли сельских территорий в концепции пространственного развития Российской Федерации.

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«Качественному изменению жизни на селе должны способствовать инновационный подход в реализации национальных проектов, внедрение социальных инноваций и их использование в новой разработанной по поручению Президента РФ государственной программе комплексного развития сельских территорий», — сказала Ирина Гехт.

Качественному изменению жизни на селе должны способствовать инновационный подход в реализации национальных проектов

По ее словам, госпрограмма включает инновационные подходы в части проектного финансирования и поддержки инициатив. «Их реализация позволит приблизить условия проживания к уровню городов и повысить доступность объектов социальной инфраструктуры. Современный образ села должен включать в себя те же социальные инновации, которые применимы в городской местности».

Ирина Гехт добавила, что у субъектов РФ есть колоссальный интерес к Форуму социальных инноваций регионов в контексте реализации нацпроектов, направленных на повышение уровня жизни и благосостояния граждан нашей страны. «Важно обменяться практиками, узнать о технологиях, которые позволят реализовать нацпроекты и новую госпрограмму наиболее эффективно».

Как сообщила сенатор, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию последовательно проводит работу, направленную на развитие сельских территорий и создание условий для улучшения уровня жизни сельского населения, сохранение национальных традиций и культурно-исторического наследия села. «Опыт работы Комитета показал, насколько важно предоставить возможность обмениваться опытом, налаживать профессиональные коммуникации. Все это только способствует ускоренному развитию различных проектов, которые реализуются на сельских территориях».

Ирина Гехт подчеркнула, что российское село должно стать одной из основных точек роста отечественной экономики. «Это возможно при поддержке со стороны государства через различные федеральные и региональные программы. Но главное – создавать и преумножать человеческий капитал, объединять усилия для достижения цели устойчивого развития сельских территорий и улучшения качества жизни граждан на селе».

Участники дискуссии обсудили вопросы привлечения инвестиций в малые территории и села, рассмотрели результаты мониторинга «Стандарт села» и новые возможности сельской молодежи. Также были представлены примеры лучших социальных проектов, направленных на достижение целей в области устойчивого развития и обеспечения продовольственной безопасности регионов.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, научного и экспертного сообществ.

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