Выбран лучший кабельщик-спайщик связи ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

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20 июня 2019, 18:50

С 17 по 20 июня на базе учебного класса волоконно-оптической линии связи Колпинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» прошел конкурс профессионального мастерства среди кабельщиков-спайщиков связи. За звание «Лучший по профессии» боролись 14 работников филиалов предприятия.

Профессиональное состязание традиционно состояло из двух этапов — проверки теоретических знаний и практических заданий. Первый этап конкурса проходил в формате компьютерного тестирования, в ходе которого участникам необходимо было продемонстрировать знания производственной безопасности, нормативно-технических документов, а также технологий устранения кабельных повреждений и текущего ремонта кабельных линий.

Практическая часть конкурса состояла из четырех заданий. Первым из них был монтаж соединительной муфты на медном кабеле. Конкурсная комиссия оценивала не только профессионализм участников и время, за которое они справились с заданием, но и правильность организации рабочего места, последовательность выполнения работ, соблюдение и выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности. Следующей частью практического этапа был монтаж неразъемных соединений на волоконно-оптическом кабеле. При подсчете конкурсных баллов также особое внимание уделялось соблюдению норм производственной безопасности — любое нарушение технологического процесса приводило к уменьшению итоговой оценки. Заключительными практическими заданиями для участников стало проведение измерений параметров волоконно-оптического кабеля при помощи рефлектометра, а также проведение измерений на кабельной линии связи.

После всех заданий жюри подвело итоги, определив победителей. Лучшим стал Александр Ерохин, кабельщик-спайщик 6 разряда Службы связи Новгородского ЛПУМГ. На втором и третьем месте Алексей Запольский (Пикалевское ЛПУМГ) и Артем Донец (Смоленское ЛПУМГ), соответственно. Призеры и участники конкурса получили денежные премии и памятные призы, а победитель представит предприятие на Фестивале труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа в 9 субъектах Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует около 11 тыс. км магистральных газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорные станции, 244 газораспределительные станции, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

С 2008 года в компании функционирует интегрированная система менеджмента, которая объединяет систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда. Коллектив насчитывает свыше 7 тыс. человек. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» проходят регулярно на протяжении многих лет. С каждым годом расширяется диапазон специальностей, по которым соревнуются рабочие, и растет уровень производственных состязаний, способствующих повышению престижа рабочих профессий, освоению рациональных приемов труда и распространению накопленного опыта среди работников предприятия.

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