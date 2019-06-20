Выступление ректора на Слете социальных предпринимателей Северо-Западного региона России

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Уважаемые участники и организаторы Слета социальных предпринимателей Северо-Западного региона России!

Социальное предпринимательство можно описать тремя словами. Первое — это бизнес. В основе социального предпринимательства лежит здоровое желание заработать. Второе — благотворительность. Сфера приложения социального предпринимательства — это решение проблем отдельного человека, семьи или возрастной группы, но в конечном итоге — общества в целом. И наконец, третье — это баланс, баланс между бизнесом и благотворительностью. Без такого баланса бизнес не станет социальным, а благотворительность останется только благим намерением.

Социальное предпринимательство в нашей стране — сравнительно молодая область применения сил. Я горжусь тем, что Санкт-Петербургский государственный университет является одним из лидеров в этой области и в какой-то мере примером для подражания. Мои коллеги создали и реализует уникальную модель подготовки социально ориентированных специалистов: экономистов и социологов, юристов и психологов, менеджеров и филологов. В основе модели — оказание студентами в процессе образовательной деятельности бесплатных услуг населению по вопросам и проблемам своей будущей специальности: программирование и филология, история и социальная работа и др. Мы называем эту модель учебными клиниками.

Общий принцип деятельности — взаимодействие студентов с гражданами, которым требуется помощь в решении их проблем. Это взаимодействие происходит в рамках учебного плана, то есть для студента оказание бесплатной помощи, например, в области социологии или права — это часть учебного процесса. Помощь оказывается, а можно сказать, что учебный процесс ведется — под руководством и контролем специалистов, активно практикующих в соответствующих областях знаний, что обеспечивает одновременно получение соответствующих навыков студентами и высокое качество решения социальных проблем граждан.

Первой в Университете стала Юридическая клиника, созданная еще в 1998 году. Здесь можно получить бесплатные консультации по гражданскому, жилищному, административному праву, по праву социального обеспечения и т. д. В клинике «Центр финансовой грамотности» студенты ведут бесплатное консультирование в области ипотечного и других видов кредитования, страхового дела и оформления договоров страхования, пенсионных накоплений. Клиника «Служба психологической помощи СПбГУ» оказывает поддержку в решении разнообразных психологических проблем и преодолении трудных жизненных ситуаций. Клиника «Социальный центр переводов» ориентирована на предоставление бесплатных услуг перевода гражданам и некоммерческим организациям. Работают также Социальная клиника и Клиника информационных технологий, клиника «Центр медиации СПбГУ», в ближайшее время будет открыта Экологическая клиника.

За два семестра 2018 года в учебных клиниках разобрано более 1700 обращений граждан и по каждому из них оказана необходимая помощь.

Замечу, что ни одной жалобы или нарекания на некомпетентность или невнимательность студентов со стороны обратившихся не было.

Идеология социальной ответственности, проходящая красной нитью через все наши образовательные программы, не остается незамеченной в студенческой среде. Подтверждение тому — стремительный рост участников волонтерского движения в СПбГУ. 10 лет назад студентов приходилось уговаривать принять участие в мероприятиях, где нужна бескорыстная поддержка или помощь. Сегодня для участия во всех университетских и многих городских мероприятиях мы вынуждены проводить отбор волонтеров — число желающих всегда превышает емкость мероприятий. Можно без преувеличения сказать, что за время обучения каждый студент выступает в качестве волонтера на мероприятиях разного уровня.

Более 2000 студентов ежегодно участвуют в качестве волонтеров в таких проектах, как Петербургский международный экономический форум (с 2016 года — более 900 человек, 36 % от общего числа волонтеров форума), Петербургский международный юридический форум (ежегодно принимают участие более 200 студентов, до 80 % ежегодно), Санкт-Петербургский международный форум труда (с 2017 года — более 270 студентов, до 90 %), Международный культурный форум (с 2017 года — более 670 студентов, до 50%). Студенты СПбГУ систематически работают на городских и университетских мероприятиях Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», реализуют социально-культурные проекты «Неделя Добра» и «Добро без границ», акции «День донора», Orange Day, «Открытка маме», праздничные и просветительские мероприятия, акции для пациентов социальных и медицинских центров, домов престарелых, совместно с благотворительными фондами и Ассоциацией выпускников СПбГУ проводят сбор средств для малолетних пациентов медицинских учреждений и многое-многое другое.

Университет известен творческими коллективами, более 530 участников которых не только участвуют в культурном воспитании студентов Университета, но и безвозмездно несут прекрасное в массы горожан. Они проводят ежегодно более 100 свободных для посещения разножанровых концертов и спектаклей с аудиторией около 20 000 человек. Универсанты участвуют в городских праздниках и фестивалях (День города, «Опера всем», «Студенческая неделя классической музыки», «День Достоевского» и др.), совокупная аудитория которых превышает 100 000 человек в год.

Коллективы также ведут благотворительную деятельность, свойственную универсантам. Театр-студия держит шефство над приютом «Кроха» (дети до семи лет), ежегодно участвует в работе фестиваля «Остров надежды» на острове Коневец для детей с ограниченными возможностями. Вокальная студия участвует в организации выступлений для пациентов Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района, Психиатрической больницы № 1 имени П. П. Кащенко. С 2017 года СПбГУ совместно с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера проводит цикл концертов для талантливых школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области под названием «Университет — школе».

Отдельно следует сказать о помощи, которую студенты-волонтеры оказывают воспитанникам детских домов. Например, совместно с фондом «Мята» была приобретена хоккейная форма для команды детского дома, приобретаются новогодние подарки для детей в детских домах.

Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность — темы, которые давно ассоциируются с СПбГУ. С 2008 года у нас работает центр корпоративной социальной ответственности, который занимается вопросами развития социального предпринимательства и корпоративного волонтерства. В стенах Университета мы стараемся воспитывать социально ответственных специалистов всех профессий: будущих управленцев и бизнесменов, юристов и экономистов, психологов и менеджеров, прикладных математиков и историков, филологов и социологов — а всего в Университете более 400 основных образовательных программ и более 1000 дополнительных. Таких специалистов невозможно подготовить без поддержки со стороны социально активных партнеров-работодателей. Поэтому атмосфера сотрудничества, в которой проходит слет, для нас особенно важна. Мы рады быть причастными к этому событию!

Развитие социального предпринимательства — это показатель системной поддержки малого и среднего бизнеса и наличия хорошего инвестиционного климата. Я вижу в этом заслугу руководителей нашего региона, в том числе действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, которые создают и поддерживают условия для социального предпринимательства и реализации многих социальных проектов. И я уверен, что совместными усилиями органов власти и управления региона, университетов, других государственных учреждений и бизнес-структур мы сможем сделать город и область, весь Северо-Западный регион, еще дружелюбнее для жителей и привлекательнее для гостей.

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