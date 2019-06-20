«Газпром» строит в Псковской области два новых газопровода

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 июня 2019, 19:20

Сегодня состоялась рабочая поездка делегации ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером в Псковскую область.

В г. Пскове прошла встреча Алексея Миллера и Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Стороны рассмотрели ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о ходе и перспективах газификации. В 2005–2018 годах «Газпром» построил в регионе 15 газопроводов, два из которых — в 2018 году. В настоящее время компания ведет сооружение двух новых газопроводов. Они позволят газифицировать р. п. Кунья, д. Шедяково, п. Дубрава-1 Великолукского района; д. Корнилово, д. Ущицы Куньинского района; д. Вышгородок Пыталовского района. В стадии проектирования находятся четыре газопровода, еще по двум проектирование завершено.

В ходе встречи Алексей Миллер и Михаил Ведерников подписали План-график синхронизации выполнения Программы газификации в Псковской области на 2019 год. Документ, в том числе, содержит обязательства региона по ликвидации отставания подготовки потребителей к приему газа от ранее построенных «Газпромом» объектов. Стороны также подписали график погашения в 2019–2029 годах просроченной задолженности проблемных предприятий Псковской области за поставленный газ. На 1 июня 2019 года она составила 491,5 млн руб. при общем объеме просроченной задолженности региона в 884,2 млн руб.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию в регионе рынка газомоторного топлива. Отмечено, что в настоящее время идет подготовка к строительству первой в области автомобильной газонаполнительной компрессной станции «Газпрома». Она будет размещена в г. Пскове.

Алексей Миллер и Михаил Ведерников обсудили работу компании по развитию спортивной и социальной инфраструктуры. В частности, в 2018 году в г. Великих Луках открыт построенный по программе «Газпром — детям» физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» с бассейном и катком.

Сегодня также состоялась встреча Алексея Миллера и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). На встрече были рассмотрены итоги и планы работы в рамках проекта создания исторических парков «Россия — моя история». В том числе речь шла о реализации проекта в г. Пскове.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Псковской области действуют Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

По состоянию на 1 января 2019 года уровень газификации Псковской области — 44%.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе ранее построены спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец» (г. Великие Луки), пришкольные стадионы и спортивная площадка, иконописная школа при Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре (г. Псков).

Управление информации ПАО «Газпром»

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