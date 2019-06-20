Source: Russia – Council of the Federation

На Форуме представлены современные технологии и успешные проекты, отметил сенатор.

Дискуссии на третьем Форуме социальных инноваций регионов помогут дальнейшему развитию государственно-частного партнерства. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области

Следует ускорить разработку и принятие изменений в законодательство с целью развития новых форм ГЧП

По словам сенатора, государственно-частному партнёрству и социальному предпринимательству уделяется большое внимание. «В рамках обсуждений неоднократно отмечалось, что подобная форма сотрудничества бизнеса и власти востребована на сегодняшний день. Один из вопросов Форума — перспективы развития государственно-частного партнерства в социальной сфере, в том числе в системе здравоохранения. Полагаю, что потенциал бизнеса используется не в полной мере, и здесь есть предмет для дальнейшей совместной работы с регионами. Кроме того, следует ускорить разработку и принятие изменений в законодательство с целью развития новых форм ГЧП».

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Как подчеркнул Андрей Епишин, на Форуме представлены перспективные идеи, современные технологии и успешные проекты регионов, которые будут способствовать эффективной реализации национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан на всей территории страны: от крупных городов до сельских поселений.

В деловую программу вошли пленарные сессии, дискуссии, открытые лекции. На Форуме открыта выставка инновационных социальных проектов регионов. Состоялось подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и инвесторами, прошла презентация флагманских социальных проектов Москвы как территории инновационного развития социальной политики.

Форум объединил более трех тысяч участников, среди которых представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

«В работе дискуссионной площадки участвует представительная делегация из Тверской области», — рассказал Андрей Епишин.

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