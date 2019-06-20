Source: Russia Federal Space

#РКС#главное20.06.2019 14:22

Интенсификация использования пространственных данных для цифровой экономики

ТЕРРА ТЕХ (дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» — РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Группа компаний «Геоскан» заключили соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и сервисов на их основе, включая данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космических аппаратов ДЗЗ. Компании планируют развивать различные направления использования геоинформационных технологий, задействуя для этого компетенции, ресурсы и продукты друг друга.

Милана Элердова, генеральный директор «ТЕРРА ТЕХ»: «Стратегия деятельности „ТЕРРА ТЕХ“ предусматривает построение сервисной модели обеспечения широкого круга потребителей пространственными данными по активно развивающейся на зарубежных рынках модели DaaS (Data-as-a-Service). Безусловно, здесь не обойтись без данных, получаемых в результате аэросъемки с БПЛА. Это одно из самых динамично развивающихся направлений на рынке геоинформационных услуг. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с компанией „Геоскан“ по интеграции пространственных данных с БПЛА в разрабатываемые нами геосервисы. Также вместе мы прорабатываем вопрос создания совместных продуктов в области ДЗЗ, ГИС и VR».

Алексей Семенов, генеральный директор «Геоскан»: «С 2011 года нами накоплен большой опыт в области создания и применения беспилотных летательных аппаратов для различных отраслей экономики. „Геоскан“ находится среди компаний-лидеров в этом сегменте. Сегодня для того, чтобы дальше развивать рынок, предлагать действительно нужные заказчику данные, аналитику и решения, мы объединяем усилия с компанией „ТЕРРА ТЕХ“, в которой видим технологического и стратегического партнера на пути расширения масштаба использования пространственных данных бизнесом и государством. Уверен, сотрудничество даст синергетический эффект, вместе мы добьемся положительных результатов в этом направлении гораздо быстрее».

Обе компании находятся в авангарде рынка геопространственных решений, разрабатывая продукты, которые будут определять лицо геинформатики России в ближайшее десятилетие. Группа компаний «Геоскан» обладает внушительными компетенциями в области производства и использования БПЛА и создания различных геоинформационных систем. Компания «ТЕРРА ТЕХ» в свою очередь ориентирована на разработку инновационных услуг в области обеспечения заказчиков данными ДЗЗ из всех возможных источников и аналитическими геоинформационными сервисами на их основе. Компании заинтересованы в объединении усилий и ожидают значительный эффект от совместных действий по развитию и формированию рынка геоинформатики в России.

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