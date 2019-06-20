Л. Бокова избрана заместителем Председателя Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Такое решение принято в ходе работы 53-й пленарной сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС в Баку.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области избрана заместителем Председателя Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) на двухлетний период.

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28 ноября 2018 года, 16:06

Такое решение принято на 53-й пленарной сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, проходящей в Баку.

В ходе работы ассамблеи также состоялись выборы Генерального секретаря ПАЧЭС. На следующий срок переизбран действующий Генеральный секретарь, представитель Азербайджана Асаф Гаджиев.

В ассамблее принимают участие парламентарии 10 из 12 государств-членов ПАЧЭС. В делегацию Федерального Собрания Российской Федерации входят первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, член этого Комитета Михаил Афанасов, АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея и ряд депутатов Государственной Думы.

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