Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». Мероприятие провела заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области

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Сенатор сообщила, что обращения экспертов, общественных организаций свидетельствуют о необходимости совершенствования Федерального закона от 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) — основные, координирующие органы в системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

По словам парламентария, в документе есть много неопределенных терминов и формулировок, которые усложняют его применение и снижают эффективность профилактики. «Этим законом сегодня фактически регулируется деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, и нужно его усовершенствовать с учетом современных реалий», — сказала Елена Мизулина.

Сенатор подчеркнула, что комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) — основные, координирующие органы в системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По данным за прошлый год, в России насчитывается 2676 КДН. Система профилактики включает более 129 тыс. различных организаций и учреждений, сообщила парламентарий.

Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Елена Мизулина

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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Парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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«Дальнейшая работа по совершенствованию законодательства и основанной на нем правоприменительной практики должна быть системной и продуманной. Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних должны приобрести единый унифицированный характер», — подчеркнула Елена Мизулина.

Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина в своем выступлении отметила, что главная задача комиссий по делам несовершеннолетних заключается в профилактической работе, оказании помощи детям и семьям, предупреждении совершения правонарушений.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова высказала ряд предложений по совершенствованию деятельности КДН.

В парламентских слушаниях приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.

По итогам мероприятия разработаны рекомендации в адрес Государственной Думы, Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ.

Комитету СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовано создать рабочую группу по подготовке предложений по совершенствованию Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

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