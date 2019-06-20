Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в третьем Форуме социальных инноваций регионов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал основную тематику третьего Форума социальных инноваций регионов «Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов».

Форум – удачная площадка для эффективной презентации инноваций в социальной сфере

«Форум – удачная площадка для эффективной презентации инноваций в социальной сфере, обмена опытом между субъектами РФ, разработки инициатив по дальнейшему совершенствованию законодательства в части регулирования деятельности профильных некоммерческих организаций, поддержки социального предпринимательства», — сказал сенатор.

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По словам парламентария, национальные проекты, предусматривающие развитие социальной инфраструктуры, будут способствовать повышению качества жизни населения в каждом отдельном регионе. «Развитие здравоохранения, образования, поддержка семей с детьми – наши общие стратегические задачи, эффективность реализации которых зависит не только от федеральных и региональных властей, но и от участия бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, инициатив самих граждан, разработки и внедрения прорывных современных технологий», — добавил Николай Журавлев.

В Форуме принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций, экспертного и научного сообществ.

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