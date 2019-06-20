Н. Федоров: Межрегиональные связи России и Венгрии помогут дальнейшему развитию торгово-экономических отношений двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел рабочую встречу с заместителем Премьер-министра Венгрии.

Первый заместитель Председателя СФ, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочую встречу с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном.

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Николай Федоров отметил, что российско-венгерские отношения развиваются динамично и поступательно благодаря интенсивному политическому диалогу и доверительным отношениям Президента России и Премьер-министра Венгрии. «Наши лидеры устанавливают очень высокую планку в решении как стратегических задач, так и текущих вопросов», — подчеркнул сенатор.

Взаимные российско-венгерские инвестиции осуществляются в самом широком спектре отраслей

Участники переговоров констатировали значительное улучшение торгово-экономических показателей: в минувшем году объем российско-венгерской торговли увеличился почти на 30 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 7 млрд долларов США. При этом, по мнению сторон, абсолютно реально достичь рубеж в 10 млрд долларов.

По мнению Николая Федорова, важную роль в решении этой задачи призвано сыграть динамично развивающееся межрегиональное сотрудничество.

Николай Федоров

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Николай Федоров

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Николай Федоров и Жолт Шемьен также обратили внимание на то, что взаимные российско-венгерские инвестиции осуществляются в самом широком спектре отраслей, что способствует эффективной реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, медицины, энергетики. Заметный вклад в укрепление торгово-экономических контактов двух стран вносит Российско-Венгерская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, возглавляемая Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой и Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Николай Федоров заверил, что в качестве руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии приложит все усилия для расширения и интенсификации взаимно полезных контактов по парламентской линии.

«Необходимо сохранять и поддерживать этот канал общения открытым, способствовать укреплению диалога законодателей, искать новые направления межпарламентского сотрудничества», — сказал первый вице-спикер СФ.

Стороны также назвали важными факторами укрепления взаимовыгодных отношений культурную и духовную общность народов двух стран, стремление к сохранению традиционных ценностей и обсудили перспективы реализации проектов в гуманитарной сфере.

Во встрече Николая Федорова и Жолта Шемьена приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров и первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии Игорь Каграманян.

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