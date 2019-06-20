О. Тимофеева: Обсуждения на III Форуме социальных инноваций внесут вклад в цифровизацию образования и здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Применение цифровых технологий становится сегодня все более активным, поэтому нужно и дальше работать над законодательным обеспечением этого процесса, подчеркнула сенатор.

Дискуссии на экспертных площадках III Форума социальных инноваций регионов были нацелены на решение важных вопросов в сфере развития цифровизации в образовании и здравоохранении.

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Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя комментируя свое участие в данных мероприятиях.

«Применение цифровых технологий в нынешних реалиях становится сегодня все более активным», — подчеркнула она.

Ольга Тимофеева констатировала, что в нашей стране сейчас ведется большая работа по реализации поставленных задач в этой сфере. В частности, сенатор подчеркнула роль, которую играет здесь Министерство цифровой экономики РФ.

По ее словам, парламентарии уделяют серьезное внимание законодательному обеспечению процесса цифровизации. В этой связи Ольга Тимофеева обратила внимание на необходимость дальнейшей проработки нормативной базы внедрения новых технологий.

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