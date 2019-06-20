Прокуратура Тюменской области проводит проверку по информации об отсутствии водопровода в селе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации об отсутствии водопровода в селе Каскара Тюменского района Тюменской области.

Информация прозвучала сегодня во время «Прямой линии» с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Ситуация поставлена прокурором Тюменской области на личный контроль.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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