Сегодня в «Эфире» о превышении пределов самообороны, привлечении к ответственности лжеэкстрасенсов и возвращении государству земельных участков в водоохранной зоне

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О том, что делать людям, пострадавшим от лжеэкстрасенсов, а также о тюремных буднях бывших ясновидящих, расскажет в рубрике «Особые полномочия» начальник пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяна Захарова.

Начальник отдела апелляционного управления главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Дмитрий Шохин даст интервью о том, где заканчиваются пределы самообороны, а также раскроет секреты рассмотрения в суде уголовных дел о превышении пределов самообороны. Об этом в рубрике «В процессе».

В рубрике «Криминальный тренд» расскажем о том, какие земельные участки, находящиеся в водоохранной и санитарной зонах, прокуратура требует вернуть государству.

Программа «Эфир» на четверг 20 июня 2019 года:

· Субъект права. Как транспортные прокуроры надзор осуществляют.

· Криминальный тренд. Заплати и жди спокойно: изменения в законодательство о таможенных сборах.

· Особые полномочия. Магия закона.

· В процессе. Самооборона. Не переступить черту (начальник отдела апелляционного управления главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Дмитрий Шохин).

· Криминальный тренд. Уберечь прибрежную полосу. Об исковой работе прокуратуры за соблюдением земельного законодательства.

· Логика закона. Защита незащищённых.

· Бизнес вправе. Прокурор в арбитражном процессе.

· Ни дать ни взять. Мультимедийная пресс-конференция на тему: «Профилактика коррупции и антикоррупционное просвещение».

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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