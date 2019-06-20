Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении международного проекта по развитию молодежного культурно-познавательного туризма.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области принял участие в обсуждении международного проекта по развитию молодежного культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси». Мероприятие состоялось в Смоленской епархии под руководством митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора.

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Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на расширение сотрудничества Смоленской, Новгородской и Псковской епархий Русской Православной Церкви, Витебской, Могилевской и Полоцкой епархий Белорусской Православной Церкви, вузов приграничных регионов РФ и Республики Беларусь в сфере популяризации духовного и историко-культурного наследия через развитие молодежного туризма.

Сергей Леонов высоко оценил работу команды туристического проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси» и пообещал содействовать тому, чтобы об этом проекте узнали больше людей, которые в дальнейшем получат возможность сами в нем участвовать.

«Это шаг к развитию сотрудничества между приграничными областями РФ и Республики Беларусь, это развитие внутреннего туризма в целом», — сказал сенатор.

Туристы смогут посетить регионы с богатым духовным наследием и приобщиться к нему

По мнению Сергея Леонова, проект связан не только с туристическими достопримечательностями, привычными для россиян и белорусов, но и несет в себе паломническую миссию.

«Туристы смогут посетить регионы с богатым духовным наследием и приобщиться к нему. Радует, что развитием проекта занимается именно молодежь, студенты, полные амбиций, необычных идей, у которых свежий взгляд на многие вещи. Надеюсь что со временем «Жемчужное ожерелье» станет не менее известным и востребованным туристическим маршрутом, чем популярное «Золотое кольцо», — пояснил парламентарий.

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