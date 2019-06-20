Университет подвел итоги спортивного сезона

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Приветствуя гостей, начальник Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ Светлана Намозова поблагодарила студентов за участие в соревнованиях, проходивших в Университете на протяжении всего учебного года, — чемпионатах Университета, легкоатлетической эстафете памяти В. В. Васильковского, матчевых встречах обучающихся с сотрудниками СПбГУ и многих других.

Спортивный праздник открыла торжественная церемония награждения победителей и призеров СПбГУ в университетских чемпионатах по академической гребле, альпинизму, баскетболу, волейболу, настольному теннису, плаванию, скалолазанию, танцевальному спорту, регби и футболу. В этом году турниры проходили не только среди универсантов: отдельно были организованы соревнования, в которых могли принять участие обучающиеся других вузов и выпускники детско-юношеских школ. Общее количество спортсменов составило 598 человек, чемпионами СПбГУ стал 41 человек.

Ведущие и участники торжества вспомнили о захватывающей и напряженной борьбе сборных СПбГУ и МГУ за Кубок вызова — 2019 по регби и по плаванию и о двух матчевых встречах между сотрудниками и студентами Университета, которые впервые состоялись в этом году. Лучший результат в эстафете по плаванию среди работников Университета показали специалист по учебно-методической работе Наталья Густоева и тренер университетской сборной по плаванию Владислав Финоченко, а среди обучающихся первыми пришли к финишу Софья Андреева и Даниил Большаков. Матчевая встреча по футболу проходила в упорной борьбе, победу со счетом 9:6 одержала команда сотрудников СПбГУ.

Дважды в течение учебного года в Университете проходит сдача нормативов физической подготовки по программе «Готов к труду и обороне». В очередном тестировании приняли участие 103 универсанта, треть из них стали обладателями золотого знака отличия ГТО.

Памятные награды вручали не только за спортивные достижения, но и за активную помощь и участие в организации спортивных мероприятий в номинациях: «Судья-общественник», «Волонтер», «Помощник тренера», «Голос соревнований», «Зоркий объектив», «Золотое перо соревнований», «Меценат года» и «За развитие спорта в СПбГУ».

Обычно в завершение спортивного праздника участники делают общую фотографию у здания Двенадцати коллегий и запускают в небо воздушные шарики. Но на этот раз студентка-биолог СПбГУ Маргарита Цепелевич выступила с инициативой отказаться от традиции, которая, по мнению экологов, наносит вред окружающей среде. Когда гелий испаряется из латексной оболочки, шары падают на землю или в воду, а животные зачастую принимают их за пищу и съедают. «Сегодня многие люди понимают суть существующих экологических проблем, но считают, что лично их они не касаются. На мой взгляд, каждый должен нести ответственность за то, что происходит вокруг, в частности за выпуск воздушных шариков, которые убивают живую природу. Меня не оставляет равнодушной вред, который он может принести», — прокомментировала Маргарита.

Спортсмены-универсанты, сотрудники Управления по организации спортивной деятельности СПбГУ и гости полностью поддержали предложение студентки.

MIL OSI