Final settlement prices of June FX futures contracts

Source: Moscow Stock Exchange

On 20 June 2019, the final settlement prices of MOEX FX futures contracts were determined as follows:

Si-6.19 – 63254 (roubles per 1000 US dollars)

ED-6.19 — 1.1293 (US dollars per 1 euro)

EU-6.19 – 71432 (roubles per 1000 euro)

CY-6.19 – 9.2243 (roubles per 1 yuan)

AUDU-6.19 — 0.6926 (US dollars per 1 Australian dollar)

GBPU-6.19 — 1.272 (US dollars per 1 pound sterling)

UJPY-6.19 — 107.82 (Japanese yen per 1 US dollar)

UCHF-6.19 — 0.9866 (Swiss franc per 1 US dollar)

UCAD-6.19 – 1.32 (Canadian dollar per 1 US dollar)

