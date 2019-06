French News: 2019 #BeiInclusive EU Sport Awards

Source: DOSBLa Commission européenne a ouvert la phase de candidature aux #BeInclusive EU Sports Awards 2019, qui se dérouleront jusqu’au 23 juillet 2019.

Le sport offre de nombreuses facettes positives, telles que le divertissement, un mode de vie sain, rend les personnes plus fortes physiquement et mentalement, promeut des valeurs importantes et supprime les obstacles, quel que soit leur contexte social. Le projet #BeInclusive EU Sports Awards a été créé dans le but de reconnaître les organisations qui utilisent le sport pour promouvoir l’inclusion sociale des groupes défavorisés. , sont particulièrement encouragés à postuler. Trois gagnants seront annoncés en novembre et récompensés par 10 000 € chacun. Deux autres projets sélectionnés reçoivent 2 500 euros chacun. L’évaluation de la contribution des projets à l’inclusion sociale par le sport sera basée sur les critères suivants: pertinence et qualité de la candidature, rapport coût-efficacité, impact Les candidats doivent respecter les règles de la concurrence et la déclaration de confidentialité, et signer l’affidavit. Dans un premier temps, les candidats doivent créer un compte pour se connecter à l’UE. En outre, l’organisation candidate doit s’inscrire sur le portail des participants et recevoir ensuite un code d’identification du participant. Le demandeur peut ensuite soumettre le formulaire de demande. Le candidat peut soumettre sa candidature avant la date limite de candidature, i. jusqu’au 23 juillet, changez-le à tout moment et soumettez-le à nouveau. Le processus de candidature est clairement structuré et des guides de l’utilisateur et des lignes directrices sont disponibles à cet effet. (Source: bureau de l’UE des COE)

