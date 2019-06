French News: 300 millions d’euros pour des installations sportives à NRW

Source: DOSBL’État de Rhénanie du Nord-Westphalie consacre 300 millions d’euros au programme de financement “Centre sportif moderne 2022”. Le secrétaire d’Etat aux Sports et au Volontariat, Andrea Milz, a annoncé cette nouvelle lundi 17 juin dans l’annonce de la Chancellerie d’Etat. Avec un programme de promotion des installations sportives qui était auparavant unique en Rhénanie du Nord-Westphalie, le pays renforce sa position en tant que premier pays sportif, ajoute-t-il. Andrea Milz a déclaré: “À partir de maintenant, la planification locale peut commencer: notre programme s’adresse aux clubs ou associations sportives qui possèdent, louent ou louent des installations sportives. En revanche, les programmes de soutien existants pour les infrastructures sportives, qu’ils proviennent de l’État ou du gouvernement fédéral, ont toujours été conçus exclusivement pour les municipalités et les infrastructures municipales. Le programme “Installations sportives modernes 2022” servira à financer des mesures d’investissement dans les domaines de la modernisation, de la réparation, de la rénovation, de l’équipement et du développement. , promu pour la reconstruction et le remplacement des installations sportives. Un accent particulier est mis sur la modernisation énergétique, numérique, l’égalité des sexes, l’accessibilité et la réduction de la pauvreté, ainsi que sur les mesures visant à prévenir les accidents, les blessures et les dommages dans le sport. Milz poursuit: “Nous nous sommes fixé pour objectif de contribuer de manière notable à la modernisation de nos installations sportives en Rhénanie du Nord-Westphalie. C’est ce que nous avons réalisé avec ce programme de financement. Enfin, nous pouvons réduire considérablement les retards de réaménagement. “Le gouvernement de l’état était particulièrement soucieux de mettre au point une procédure aussi peu bureaucratique que possible pour les associations majoritairement bénévoles: les clubs soumettraient leurs croquis de projet à la chancellerie via leur fédération sportive municipale, leur association sportive municipale ou leur association sportive de district. qui prend la décision de financement ci-dessous. Le don est ensuite effectué via NRW.BANK en tant qu’autorité octroyant les subventions. Les premiers schémas de projet devraient être soumis via le portail de financement du Landessportbund à partir du 1er octobre 2019; Le premier financement peut déjà être versé en 2019. Walter Schneloch, président de Landessportbundes Nordrhein-Westfalen (LSB), a déclaré: “C’est une excellente journée pour le sport organisé, que je n’ai jamais vécue auparavant. Nous demandons depuis de nombreuses années que nous ayons besoin de plus d’argent pour les installations sportives afin de les mettre en bon état et de pouvoir proposer les meilleures offres aux habitants par le biais de nos clubs. À présent, le gouvernement de l’État a lancé un programme de l’ordre de 300 millions d’euros exclusivement réservé aux sports organisés. C’est unique en Rhénanie du Nord-Westphalie, je le prétends même une fois sur le territoire fédéral. Je suis très heureux et euphorique. Maintenant, il est important que les clubs sportifs locaux utilisent intensivement cette offre. Je suis très confiant à ce sujet. “” Les clubs sportifs favorisent et facilitent l’intégration – et donc notre coexistence. C’est pourquoi nous sommes très heureux de soutenir le nouveau programme – en tant qu’autorité de subvention, mais également avec nos autres possibilités de financement “, a déclaré Eckhard Forst, PDG de NRW.BANK. “Notre programme de prêts NRW.BANK.Sportstätten nous permet notamment de financer des investissements supplémentaires ou plus importants et complète ainsi de manière optimale l’offre pour les clubs sportifs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.” Vous trouverez d’autres informations en ligne, y compris des informations détaillées sur le cours du “Centre sportif moderne 2022 “Comme B. les sommes disponibles dans les municipalités respectives pour la modernisation des installations sportives qui y résident. Le projet de directive de financement n’entre en vigueur qu’après sa publication au Ministerialblatt (Source: LSB NRW)

