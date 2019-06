French News: À partir du 1er janvier 2020, TVöD pour CPPZ, filiale de Charité

Source: Verdi – United Services Union20. Juin 2019 | Le 17 juin, le conseil de surveillance de la Charité a décidé de réintégrer la filiale “Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH” (CPPZ), créée en 2009 et qui négociait jusqu’à présent, dans la Charité le 1er janvier 2020. Le maire en exercice, Michael Müller, et le directeur général de la Charité, le professeur Max Einhäuptl, ont déclaré aux employés, qui ont accompagné la réunion du conseil de surveillance lors d’un rassemblement sous le slogan “Tenir ses promesses!”. Marco Pavlik, secrétaire syndical pour la Charité, a déclaré: “Bien qu’il reste encore beaucoup de détails à résoudre pour que le processus ne s’enlise pas, il s’agit d’un excellent résultat pour les thérapeutes et le personnel de l’enregistrement.” À partir de janvier 2020, la convention collective du secteur public (TVöD) s’appliquera également et portera enfin les employés de CPPZ à des augmentations de salaire pouvant atteindre 800 €, voire davantage dans certains cas par mois. “Mais nous veillerons à ce que tout se passe dans l’intérêt des salariés en grève depuis des semaines dans le processus de réintégration”, a poursuivi Pavlik. Le 13 décembre 2018, la Chambre des représentants de Berlin avait décidé dans le budget supplémentaire que des fonds supplémentaires Charité et Vivantes sont liés par le rapatriement des opérations thérapeutiques et l’intégration des employés dans la TVöD. Ainsi, la justice salariale a été quasi établie par la loi.

