French News: Aujourd’hui dans «l’éther» sur le dépassement des limites de la légitime défense, la traduction en justice de faux ekstrasensensov et le retour à la terre d’Etat

Tatyana Zakharova, chef du département des appels du principal département pénal et judiciaire du Bureau du procureur général de Russie, accordera une interview à des personnes ayant souffert de faux extrasmes et de la vie en prison d’anciens clairvoyants. sur les limites de la légitime défense, ainsi que sur les secrets de la considération devant les tribunaux pénaux pour dépasser les limites de la légitime défense. À ce sujet, dans la rubrique “En cours”, nous vous indiquerons quelles parcelles situées dans les zones de protection de l’eau et d’assainissement, le bureau du procureur exige le retour dans l’État.

L’émission “Ether” du jeudi 20 juin 2019:

· Sujet de loi. Comment les procureurs des transports supervisent-ils? · Tendance criminelle. Payer et attendre sereinement: modifications de la législation sur les droits de douane. · Pouvoirs spéciaux. La magie de la loi. Légitime défense Ne franchissez pas la ligne de mire (Dmitry Shokhin, chef du Département des appels du Département principal des affaires criminelles et judiciaires du Bureau du Procureur général de Russie). · Tendance pénale. Protégez la bande côtière. Sur le travail du ministère public pour le respect de la législation foncière. · La logique du droit. Protection des personnes non protégées · Les entreprises peuvent. Procureur dans le processus d’arbitrage. · Ni donner ni prendre. Conférence de presse multimédia sur le thème: “Prévention de la corruption et éducation à la lutte contre la corruption.” Vous y trouverez, entre autres, des informations et un service de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” sur:

