French News: BMW International Open 2019: Kaymer commence brillamment.

Source: BMW GroupMartin Kaymer joue pour le premier tour sans bogey et totalise actuellement 67 coups au deuxième rang partagé, 15 500 visiteurs lors du “Bavarian Day” .Centenaire du tournoi avec brass band, costume et Weltklassegolf.München. Le BMW International Open a commencé avec une solide performance sur le terrain et une touche bavaroise sur le terrain du spectacle. Les plus grands golfeurs allemands, Martin Kaymer, ont émerveillé les 15 500 spectateurs du club de golf de Munich Eichenried et ont fourni avec 67 coups (-5) une excellente position de départ pour les trois prochains jours. Il y a quelques années, Martin Kaymer à Munich, le premier et le seul Victoire allemande au BMW International Open avec le public. Jeudi, le double vainqueur de la majeure avec une manche d’ouverture sans bogey a une bonne position de départ pour le deuxième titre du tournoi traditionnel allemand acquis. Le joueur de 34 ans a souligné sa récente montée en puissance avec une performance contrôlée et presque sans faille. “C’était très amusant avec le public, car beaucoup étaient sortis le matin – et de nombreux enfants, c’était un plaisir. J’ai commis quelques erreurs et je les ai bien mises. Malheureusement, je ne me suis pas mis dans une bonne position sur les fairways 3, 4 et 5 – ce sont en fait des trous pour les oiseaux. J’aurais pu avoir un autre coup ou deux. Il reste encore un peu d’air mais je suis très satisfait “, a déclaré Kaymer. “Un compliment au club de golf de Munich Eichenried, les greens sont vraiment parfaits – et méritent un tournoi comme le BMW International Open.” Alors que les tours de l’après-midi ont été interrompus à cause d’un avertissement d’orage, Kaymer a fait une chute avec Oliver Wilson d’Angleterre. L’Italien Andrea Pavan (66, -6), deuxième au classement, et les champions en titre Matt Wallace (ENG, -3), Sergio García (ESP, +1) et Marcel Siem (GER, +1) faisaient également partie des Un grand nombre des 15 500 spectateurs – plus que jamais auparavant un jeudi en 31 ans d’histoire du tournoi – sont venus à Lederhose ou Dirndl, le jour de la Bavière, en plus du golf de classe mondiale et de la convivialité bavaroise au Pour écouter de la musique de laiton et une collation dans le café en plein air du tournoi.

