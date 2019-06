French News: Discours du recteur à la réunion des entrepreneurs sociaux de la région du Nord-Ouest de la Russie

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Chers participants et organisateurs de la réunion des entrepreneurs sociaux de la région du Nord-Ouest de la Russie! L’entrepreneuriat social peut être décrit en trois mots. Le premier est les affaires. L’entrepreneuriat social repose sur un désir sain de gagner de l’argent. La seconde est la charité. La sphère d’application de l’entrepreneuriat social est une solution aux problèmes d’un individu, d’une famille ou d’un groupe d’âge, mais finalement – de la société dans son ensemble. Et enfin, le troisième est un équilibre, un équilibre entre les entreprises et la charité. Sans cet équilibre, les affaires ne deviendront pas sociales et la charité ne restera que de bonnes intentions. Dans notre pays, l’entreprenariat social est un champ d’application des forces relativement jeune. Je suis fier que l’Université d’État de Saint-Pétersbourg soit l’un des leaders dans ce domaine et, dans une certaine mesure, un modèle. Mes collègues ont créé et mettent en œuvre un modèle unique de formation de spécialistes à vocation sociale: économistes et sociologues, avocats et psychologues, gestionnaires et philologues. Le modèle repose sur la fourniture de services gratuits à la population sur les problèmes et les problèmes de leur spécialité future: programmation et philologie, histoire et travail social, entre autres, que nous appelons les cliniques pédagogiques modèles. aider à résoudre leurs problèmes. Cette interaction a lieu dans le cadre du programme d’études, c’est-à-dire que pour un étudiant, l’assistance gratuite, par exemple dans le domaine de la sociologie ou du droit, fait partie du processus éducatif. Une assistance est fournie, mais on peut dire que le processus éducatif est en cours – sous la direction et le contrôle de spécialistes exerçant activement dans des domaines de la connaissance pertinents, qui offre simultanément aux étudiants les compétences appropriées et une haute qualité pour résoudre les problèmes sociaux des citoyens. 1998 Ici, vous pouvez obtenir des conseils gratuits sur le droit civil, le logement, le droit administratif, le droit de la sécurité sociale, etc. À la clinique du Financial Literacy Center, les étudiants fournissent des conseils gratuits dans le domaine des prêts hypothécaires et autres, des contrats d’assurance et des contrats d’assurance, . La clinique «Service d’aide psychologique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg» apporte son aide pour résoudre divers problèmes psychologiques et surmonter des situations difficiles. La clinique du centre de traduction sociale se concentre sur la fourniture de services de traduction gratuits aux citoyens et aux organisations à but non lucratif. La clinique sociale et la clinique de technologie de l’information, le centre de médiation de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg fonctionnent également et la clinique environnementale sera ouverte dans un proche avenir.

Au cours des deux semestres de 2018, plus de 1 700 demandes de citoyens ont été démantelées dans des centres de formation et l’assistance nécessaire a été fournie à chacun d’eux.

Je constate qu’il n’y a eu aucune plainte concernant l’incompétence ou l’inattention des étudiants parmi les candidats. L’idée de responsabilité sociale, passant par tous nos programmes éducatifs, ne passe pas inaperçue parmi les étudiants. Ceci est confirmé par la croissance rapide du nombre de participants volontaires à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Il y a 10 ans, les étudiants devaient les convaincre de participer à des événements nécessitant un soutien ou une aide désintéressés. Aujourd’hui, afin de participer à toutes les manifestations universitaires et municipales, nous sommes obligés de sélectionner des volontaires: le nombre de candidats dépasse toujours la capacité d’accueil des événements. On peut affirmer sans exagération que chaque élève participe bénévolement à des événements de niveaux différents pendant la formation. Chaque année, plus de 2 000 étudiants participent bénévolement à des projets tels que le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (depuis 2016, plus de 900 personnes, soit 36% du total). Forum juridique international de Saint-Pétersbourg (plus de 200 étudiants participant annuellement, jusqu’à 80% par an), Forum international du travail de Saint-Pétersbourg (plus de 270 étudiants depuis 2017, jusqu’à 90%), Entre Forum culturel arodny (en 2017 – plus de 670 étudiants, 50%). Les étudiants du SPbSU participent systématiquement aux manifestations organisées dans les villes et les universités de la campagne russe «Halte au VIH / sida», mettent en œuvre des projets sociaux et culturels «Bonne semaine» et «Bien sans frontières», des actions «Journée des donateurs», de la Journée orange, de la «Carte postale à la mère», de la fête et de la fête. Des activités éducatives, des campagnes pour les patients dans des centres sociaux et médicaux, des maisons de retraite, des associations caritatives et l’Association des anciens élèves de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg collectent des fonds pour les jeunes patients dans des établissements médicaux et bien plus encore. t est connue pour les équipes de création, plus de 530 participants qui non seulement participent à l’éducation culturelle des étudiants universitaires, mais aussi sont dans la belle à titre gratuit de masse des citoyens. Chaque année, ils organisent plus de 100 concerts gratuits de différents genres et performances avec un public d’environ 20 000 personnes. Les universitaires participent à des festivals municipaux (Journée de la ville, Opéra pour tous, Semaine de la musique classique pour étudiants, Journée Dostoevsky, etc.), qui réunissent un public de plus de 100 000 personnes par an. Des collectifs organisent également des activités caritatives inhérentes à universantam. . Le Studio Theatre accueille les enfants de la petite Kroha (enfants de moins de sept ans) et participe chaque année au festival de l’île de l’espoir sur l’île de Konevets destiné aux enfants handicapés. Le studio vocal participe à l’organisation de spectacles pour les patients du Centre intégré de services sociaux de la population du district de Kirovsky, hôpital psychiatrique n ° 1, nommé d’après P.P. Kaschenko. Depuis 2017, l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et l’Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg, sous la direction de l’artiste populaire russe, Sergey Stadler, dirigent une série de concerts pour étudiants talentueux à Saint-Pétersbourg et dans la région de Léningrad, dénommée «Université – Ecole». orphelinats. Par exemple, avec la Fondation de la Monnaie, un uniforme de hockey a été acheté pour une équipe d’orphelinat et des cadeaux du Nouvel An pour les enfants des orphelinats. L’entrepreneuriat social et la responsabilité sociale des entreprises sont des thèmes associés de longue date à la SPbU. Depuis 2008, nous avons un centre de responsabilité sociale d’entreprise qui s’occupe du développement de l’entrepreneuriat social et du bénévolat d’entreprise. À l’Université, nous essayons de former des spécialistes socialement responsables de tous les domaines: futurs dirigeants et hommes d’affaires, avocats et économistes, psychologues et gestionnaires, mathématiciens et historiens appliqués, philologues et sociologues – au total, l’Université compte plus de 400 programmes de formation de base et plus de 1 000 autres. De tels spécialistes ne peuvent être préparés sans le soutien de partenaires / employeurs socialement actifs. Par conséquent, l’atmosphère de coopération dans laquelle se déroule la réunion est particulièrement importante pour nous. Nous sommes heureux de participer à cet événement! Le développement de l’entrepreneuriat social est un indicateur du soutien systémique des petites et moyennes entreprises et de la présence d’un bon climat d’investissement. J’y vois le mérite des dirigeants de notre région, dont l’actuel gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Dmitrievich Beglov, et du gouverneur de la région de Léningrad, Alexander Yuryevich Drozdenko, qui ont créé et préservé les conditions de l’entrepreneuriat social et de la mise en œuvre de nombreux projets sociaux. Et je suis sûr qu’avec les efforts conjoints des autorités régionales et des universités, des universités, d’autres agences gouvernementales et des structures commerciales, nous pouvons rendre la ville et la région, l’ensemble de la région Nord-Ouest, plus conviviales pour les résidents et plus attractives pour les clients.

