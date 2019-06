French News: Gazprom construit deux nouveaux gazoducs dans la région de Pskov

Source: Gazprom en russe

Paru le 20 juin 2019 à 19h20

Une délégation du PJSC Gazprom, présidée par le président du conseil d’administration, Alexey Miller, s’est rendue dans la région de Pskov.Une réunion entre Alexey Miller et le gouverneur de la région de Pskov, Mikhail Vedernikov a eu lieu à Pskov. Ils ont notamment évoqué les progrès et les perspectives de la gazéification. En 2005-2018, Gazprom a construit 15 gazoducs dans la région, dont deux en 2018. Actuellement, la société construit deux nouveaux gazoducs. Ils permettront la gazéification p. Village de Kunya, village de Shedyakovo, village de Dubrava-1, district de Velikoluky; v. Kornilovo, v. District Ushchitsy Kuninsky; District de D. Vychgorodok Pytalovski. Quatre gazoducs sont au stade de la conception et deux autres ont été achevés.

Lors de la réunion, Alexey Miller et Mikhail Vedernikov ont signé le calendrier de synchronisation de la mise en œuvre du programme de gazéification dans la région de Pskov pour 2019. Le document, entre autres, énonce les obligations de la région d’éliminer le retard dans la préparation des consommateurs à la réception de gaz provenant d’objets précédemment construits par Gazprom. Les parties ont également signé un calendrier pour le remboursement en 2019-2029 des dettes en souffrance des entreprises à problèmes de la région de Pskov pour le gaz fourni. Au 1er juin 2019, il s’élevait à 491,5 millions de roubles. avec un volume total de dettes en souffrance de l’ordre de 884,2 millions de roubles, une attention particulière a été accordée à la question du développement du marché des carburants essence dans la région. Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, les préparatifs sont en cours pour la construction de la première dans le domaine de la station-service Gazprom. Alexey Miller et Mikhail Vedernikov ont évoqué les travaux de la société sur le développement des infrastructures sportives et sociales. En particulier, en 2018, dans la ville de Velikiy Luki, le complexe sportif et récréatif Iceberg construit avec piscine et patinoire a été construit dans le cadre du programme Gazprom pour les enfants. La réunion a examiné les résultats et les plans de travail du projet de création de parcs historiques “La Russie est mon histoire”. Il s’agissait notamment de la mise en œuvre du projet dans la ville de Pskov.

Référence entre Gazprom et l’administration de la région de Pskov, l’accord de coopération, l’accord de gazéification et le programme de développement de l’approvisionnement en gaz et de la gazéification jusqu’en 2021. À compter du 1er janvier 2019, le taux de gazéification de la région de Pskov est de 44%. Les enfants »de la région avaient auparavant construit un complexe sportif« Strelets »(Velikie Luki), des stades d’école et un terrain de sport, une école de peinture d’icônes au monastère de la Transfiguration de Mirozhsky (Pskov).

Département d’information de PJSC Gazprom

