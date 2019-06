French News: Il est nécessaire d’améliorer la loi sur les bases du système de prévention de la négligence et de la délinquance juvénile – E. Mizulina

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu des auditions parlementaires sur le thème “Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour mineurs et protégeant leurs droits.”

Le Conseil de la fédération a tenu des auditions parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour mineurs et la protection de leurs droits». L’événement a été organisé par la vice-présidente du Comité de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, Elena Mizulina, du Conseil de la Fédération. MizulinaElena Borisovna représentante de l’organe exécutif de la région d’Omsk

Voir aussi

Le sénateur a rapporté que les appels d’experts et d’organisations publiques indiquent la nécessité d’améliorer la loi fédérale de 1999 “Sur la base du système de prévention de la négligence et de la délinquance juvénile.”

Commissions pour les mineurs (KDN) – principaux organes de coordination du système de prévention de la négligence et de la délinquance juvénile

Selon le parlementaire, le document contient de nombreux termes et formulations vagues qui en compliquent l’utilisation et réduisent l’efficacité de la prévention. «Cette loi réglemente actuellement les activités des commissions pour les affaires de mineurs et doit être améliorée pour refléter les réalités contemporaines», a déclaré Elena Mizulina. mineurs. Selon les données de l’année dernière, il y aurait 2 676 KDN en Russie. Le système de prévention comprend plus de 129 000 organisations et institutions différentes, a déclaré le parlementaire.

Audiences parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits» 1 sur 12

Elena Mizulina2 sur 12

Auditions parlementaires sur le thème “Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits” 3 sur 12

Auditions parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits» 4 sur 12

Auditions parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions des mineurs et la protection de leurs droits» 5 sur 12

Auditions parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions des mineurs et la protection de leurs droits» 6 sur 12

Audiences parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits» 7 de 12

Auditions parlementaires sur le thème «Amélioration de la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions de mineurs et la protection de leurs droits» 8 de 12

Audiences parlementaires sur le thème «Amélioration de la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits» 9 de 12

Audiences parlementaires sur le thème «Amélioration de la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits» 10 de 12

Audiences parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions pour les affaires des mineurs et la protection de leurs droits» 11 sur 12

Auditions parlementaires sur le thème «Améliorer la législation de la Fédération de Russie régissant le statut des commissions des mineurs et la protection de leurs droits» 12 sur 12

«Les travaux ultérieurs visant à améliorer la législation et les pratiques en matière d’application de la loi sur cette base devraient être systématiques et réfléchis. Les pouvoirs des commissions des affaires de mineurs devraient devenir un seul et même caractère », a souligné Elena Mizulina, la vice-ministre de l’Education de la Fédération de Russie, Tatyana Sinyugina, a déclaré que la tâche principale des commissions des affaires de mineurs était de prévenir, d’aider les enfants et les familles et de prévenir les infractions. Premier vice-président du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif de l’État Des représentants d’organismes fédéraux et régionaux ainsi que de scientifiques et d’experts ont pris part aux audiences parlementaires, qui ont ensuite été suivies de recommandations à la Douma d’Etat, au gouvernement de la Fédération de Russie, au ministère de l’Éducation de la Fédération de Russie et à des organismes gouvernementaux. Il est recommandé au Comité du Conseil de la Fédération sur la législation constitutionnelle et l’édification de l’État de créer Rupp de préparer des propositions sur l’amélioration de la loi fédérale « sur les principes de prévention de la négligence et de la délinquance juvénile. »

MIL OSI