French News: Intensifier l’utilisation des données spatiales pour l’économie numérique

Source: Espace fédéral russe

# RKS # principal chose 20.06.2019 14: 22Intensification de l’utilisation des données géographiques pour l’économie numérique TERRA (TEX) (une filiale de la holding russe Space Systems – RKS, filiale de la société d’État Roscosmos) et le groupe d’entreprises Geoscan ont conclu un accord de coopération dans le cadre de la mise en œuvre de projets utilisation de données de télédétection (télédétection terrestre) et de services basés sur celles-ci, y compris des données de véhicules aériens sans pilote (UAV) et des engins spatiaux de télédétection. Milana Elerdova, directrice générale de TERRA TEC: “La stratégie d’activité de TERRA TEC prévoit la création d’un modèle de service permettant à un large éventail de consommateurs de disposer de données spatiales leur permettant de se développer activement. sur les marchés étrangers, modèle DaaS (Data-as-a-Service). Bien sûr, on ne peut pas se passer des données obtenues à la suite de levés aériens avec des UAV. C’est l’un des domaines les plus dynamiques sur le marché des services de géo-information. En coopération avec Geoscan, nous voyons un grand potentiel pour intégrer les données spatiales avec les UAV dans les géoservices que nous développons. Ensemble, nous travaillons également à la création de produits communs dans le domaine de la télédétection, des SIG et de la réalité virtuelle “. Alexei Semenov, directeur général de Geoscan:” Depuis 2011, nous avons acquis une grande expérience dans la création et l’utilisation de véhicules aériens sans pilote pour diverses industries. Geoscan fait partie des entreprises leaders de ce segment. Aujourd’hui, afin de développer davantage le marché, d’offrir des données dont le client a réellement besoin, des analyses et des solutions, nous nous associons à TERRA TEC, dans lequel nous voyons un partenaire technologique et stratégique en voie d’élargir l’utilisation des données spatiales par les entreprises et les gouvernements. Je suis convaincu que la coopération produira un effet de synergie. Ensemble, nous obtiendrons des résultats positifs dans cette direction beaucoup plus rapidement. »Les deux sociétés sont à la pointe du marché des solutions géospatiales et développent des produits qui détermineront le visage de la géinformatique russe dans la prochaine décennie. Le groupe de sociétés Geoscan possède des compétences impressionnantes dans le domaine de la production et de l’utilisation des UAV et de la création de divers systèmes d’information géographique. TERRA TECH, à son tour, se concentre sur le développement de services innovants dans le domaine de la fourniture aux clients de données de télédétection provenant de toutes les sources possibles et de services analytiques de géo-information basés sur celles-ci. Les entreprises sont intéressées à unir leurs forces et s’attendent à un effet significatif d’actions conjointes visant à développer et à façonner le marché de la géoinformatique en Russie.

