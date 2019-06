French News: Journée mondiale des réfugiés 2019

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique En 2018, 70,8 millions de personnes dans le monde étaient en fuite. La majorité d’entre eux ont été expulsés dans leur pays d’origine. La crise politique et économique au Venezuela pousse des centaines de milliers de personnes – ici à la frontière avec la Colombie. Rien qu’en 2018, environ 340 000 citoyens vénézuéliens ont demandé l’asile à l’étranger. (© picture-alliance / AP)

Convention de Genève sur les réfugiés et le HCRLa “Convention de Genève sur les réfugiés” s’inscrit dans la tradition des documents internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont déclaré que la protection de l’individu était une tâche universelle après la seconde guerre mondiale. La convention a été adoptée le 28 juillet 1951 à Genève lors d’une conférence extraordinaire des Nations Unies. Elle comprend, outre la définition du concept de réfugié, d’autres principes, tels que l’interdiction d’expulsion et de rejet. Cela signifie qu’aucun réfugié ne peut être déporté dans une région où sa vie ou sa liberté est menacée (article 33 (1)). Parallèlement, les droits des réfugiés sont définis, tels que la liberté religieuse et le droit au travail, et certaines catégories de personnes. exclus du statut de réfugié – tels que les criminels de guerre. Comme la Convention de Genève sur les réfugiés visait principalement à protéger les réfugiés européens après la Seconde Guerre mondiale, elle a été étendue en 1967 par un protocole visant à garantir la protection et le soutien aux populations du monde entier. Entre autres choses, les 147 États signataires de la Convention et / ou du Protocole sont tenus d’accorder aux réfugiés l’accès aux soins médicaux, à l’éducation et aux avantages sociaux. Le respect de la Convention est inscrit dans le traité de Lisbonne (article 78 et protocole n ° 24) et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 18).

Mandat du HCRPar mot, le sigle HCR signifie "Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés". Le Commissariat est situé à Genève et a été fondé en 1950. "Haut commissaire aux réfugiés" est depuis 2016 l'italien Filippo Grandi. L'abréviation HCR désigne à la fois le bureau personnel et l'autorité des Nations Unies. L'organisation UNHCR, communément appelée l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, emploie environ 16 800 personnes dans le monde. il fournit protection et aide aux réfugiés. Son budget pour l'année 2019 est de 8,6 milliards de dollars américains (environ 7,7 milliards d'euros). Le mandat principal du mandat du HCR concerne les réfugiés au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés. Pendant ce temps, le HCR soutient également les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les apatrides et les rapatriés.

