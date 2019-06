French News: L. Bokova élu vice-président de l’Assemblée parlementaire de la coopération économique de la mer Noire

Source: Russie – Conseil de la fédération

Cette décision a été prise lors des travaux de la 53e session plénière de l’Assemblée générale de la PABSEC à Bakou.

Lyudmila Bokova Bokova, première vice-présidente du Comité de la législation constitutionnelle et des bâtiments de l’État du Conseil de la Fédération, Lyudmila Nikolaevna, représentante de l’organe législatif (représentant) du pouvoir dans la région de Saratov, a été élue vice-présidente de l’Assemblée parlementaire de la Coopération économique de la mer Noire (PABSEC) pour une période de deux ans.

Cette décision a été prise lors de la 53e session plénière de l’Assemblée générale de la PABSEC, tenue à Bakou, au cours de laquelle le secrétaire général de la PABSEC a également été élu. L’actuel Secrétaire général, le représentant de l’Azerbaïdjan, Asaf Hajiyev, a été réélu pour le prochain mandat. Des parlementaires de 10 des 12 États membres de la PABSEC participent à l’Assemblée. La délégation de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie comprend le premier vice-président du Comité du Conseil de la fédération chargé de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, Lyudmila Bokova, membre de ce comité, Mikhaïl Afanasov et Afanasov, représentant de l’organe exécutif du gouvernement du gouvernement de Stavropol, membre du comité de la fédération, membre du comité de la fédération chargé de la politique environnementale et de l’environnement. Nikolayevich représentant de l’organe exécutif de l’État en asti Krasnodar Krai Membre du Comité du Conseil de la Fédération des ordres permanents et organisation de la performance parlementaire Murat Hapsirokov HapsirokovMurat Crimée Gerievichpredstavitel le corps législatif (représentatif) du pouvoir d’Etat de la République de Adygea et un certain nombre de députés de la Douma d’Etat.

