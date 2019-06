French News: Le Commissaire aux droits de l’homme Kofler à la suite du décès du journaliste ukrainien Vadim Komarov

Source: Ministère des Affaires étrangères: Le journaliste ukrainien Vadim Komarov, assassiné début mai et décédé des suites de ses blessures ce soir, est très préoccupé par la mort du journaliste ukrainien. En Ukraine, j’appelle les nouveaux dirigeants et tous les niveaux politiques à prendre au sérieux la violence et la répression contre les journalistes et les militants. Je compte sur les autorités de sécurité ukrainiennes pour que cet incident, ainsi que d’autres attaques contre des représentants de la société civile, soit pleinement informé et poursuivi de manière systématique. Il ne doit exister aucune culture de la peur et de l’impunité en Ukraine.

MIL OSI