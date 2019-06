French News: Le meilleur installateur de communications par câble sélectionné: Gazprom Transgaz St. Petersburg

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions 20 juin 2019, 18h50

Du 17 au 20 juin, sur la base du cours de formation de la ligne de communication à fibres optiques du Kolpinsky LPUMG, Gazprom Transgaz St. Petersburg LLC, un concours de compétences professionnelles a été organisé entre les travailleurs du secteur des câbles de communication. Quatorze employés des divisions de l’entreprise se sont disputés le titre de «Best in Profession». La compétition professionnelle comportait traditionnellement deux étapes: la vérification des connaissances théoriques et des tâches pratiques. La première étape du concours s’est déroulée sous la forme de tests sur ordinateur, au cours desquels les participants devaient démontrer leurs connaissances en matière de sécurité industrielle, de documents réglementaires et techniques, ainsi que de technologies permettant d’éliminer les dommages aux câbles et de les réparer régulièrement.

La partie pratique du concours consistait en quatre tâches. Le premier d’entre eux a été l’installation d’un couplage sur un câble en cuivre. La commission de la concurrence a évalué non seulement le professionnalisme des participants et le temps pendant lequel ils se sont acquittés de la tâche, mais également la justesse de l’organisation du lieu de travail, la séquence des tâches, la conformité et le respect des exigences de sécurité du travail et de sécurité industrielle. La prochaine étape de la phase pratique consistait à installer des connexions permanentes sur un câble à fibres optiques. Lors du calcul des points concurrentiels, une attention particulière a également été accordée au respect des normes de sécurité industrielle – toute violation du processus technologique entraînait une diminution de la note finale. Les tâches pratiques finales pour les participants consistaient à mesurer les paramètres d’un câble à fibres optiques à l’aide d’un réflectomètre, ainsi qu’à mesurer sur une ligne de communication par câble.

Après toutes les missions, le jury a résumé les résultats en déterminant les gagnants. Le meilleur a été Alexander Erokhin, broueur de câbles de 6e catégorie du service de communication de Novgorod LPMU. Alexei Zapolsky (Pikalevskoye LPUMG) et Artem Donets (Smolensk LPUMG) sont respectivement en deuxième et troisième position. Les lauréats et les participants au concours ont reçu des prix en argent et des prix commémoratifs. Le lauréat représentera l’entreprise au festival PJSC Gazprom Labor (excellence professionnelle).

Contexte Gazprom Transgaz St. Petersburg LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Elle assure le transport de gaz dans 9 régions de la Fédération de Russie, ainsi que le transit de gaz naturel vers les pays de l’étranger proche et lointain. La société exploite environ 11 000 km de gazoducs et comprend 32 stations de compression, 244 stations de distribution de gaz, des installations de chauffage, d’alimentation en eau et en eau, des communications, de la métrologie et de l’automatisation. La société compte 18 succursales, dont 14 départements de production linéaire de gazoducs principaux, et dispose depuis 2008 d’un système de gestion intégré qui intègre le système de gestion de la qualité, le système de gestion de l’environnement et le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. L’équipe compte plus de 7 mille personnes. Le siège social est situé à Saint-Pétersbourg. Des concours de qualification professionnelle «Best in Profession» à Gazprom Transgaz St. Petersburg ont lieu régulièrement depuis de nombreuses années. Chaque année, la gamme des spécialités dans lesquelles les travailleurs se font concurrence s’élargit et le nombre de compétitions industrielles s’accroît pour renforcer le prestige des professions, en maîtrisant les méthodes de travail rationnelles et en diffusant l’expérience accumulée parmi les employés.

