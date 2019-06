French News: Le nouvel équipage a réussi l’examen de pilotage manuel.

Source: Espace fédéral russe

“Cet examen est inhabituel en soi, car les régimes sont variés et vous ne savez pas dans quelle situation vous vous trouverez”, a déclaré le commandant du navire Soyouz MS-13, Alexander Skvortsov. – Bien sûr, nous avons certaines réalisations, expériences, comment construire correctement une courbe d’atterrissage, mais il y a tout de même des nuances. Par exemple, aujourd’hui, le quatrième mode était un peu inattendu pour moi: le sous-débattement avec des écarts assez importants, je devais gérer de manière très dynamique. «Le MCC calcule quand l’appareil doit entrer dans l’atmosphère, et c’est à partir de là que le contrôle est construit», a expliqué l’instructeur du CPC, Vyacheslav Skakun. “Mais si quelque chose se produit soudainement, vous pouvez rater et l’entrée du navire dans l’atmosphère se fera plus tard ou plus tôt.” Et chaque seconde dans l’atmosphère, si vous ne prenez aucune mesure, équivaut à 8 km au sol. C’est à dire une minute plus tard – et déjà un vol de 480 km. Et l’AS doit atterrir là où les services de recherche et de sauvetage les attendent. La limite permise à l’examen ne dépasse pas 30 km. »Les billets pour Alexander Skvortsov et Luka Parmitano ont pris les deux gros vols – 45 à 48 secondes, pour lesquels il existe de fortes surcharges et les plus petits – 6 à 8 secondes. Mais plus on se rapproche de zéro, plus les options de gestion sont nombreuses et plus il est difficile de faire le bon choix.

«Maintenant que nous sommes entraînés, nous sommes en bonne forme physique et le corps perçoit bien les surcharges», a déclaré Alexander Skvortsov. – Mais s’il s’agissait d’une véritable descente, après un long séjour en apesanteur, j’aurais quand même sauvé l’équipage et simplifié la surcharge, après avoir survolé les quelques kilomètres supplémentaires. Heureusement, je n’ai pas pu utiliser la descente contrôlée manuellement dans la pratique, tout s’est passé sans encombre. »Les deux participants à l’équipage principal de l’ISS-60/61 ont qualifié l’exercice d’examen« excellent ». La commission présidée par Valery Korzun, chef de la 1 re Direction du PCC, Héros de la Fédération de Russie, pilote-cosmonaute russe, a noté qu’Alexander Skvortsov et Luka Parmitano planifiaient avec confiance et clarté la situation.

