French News: Les discussions au Forum des innovations sociales régionales aideront le développement du partenariat public-privé – A. Epishin

Le forum présente des technologies modernes et des projets couronnés de succès, a noté le sénateur.

Les discussions lors du troisième Forum régional d’innovation sociale aideront à développer davantage les partenariats public-privé. Cette opinion a été exprimée par le vice-président du Comité du Conseil de la fédération sur les marchés financier et financier, un représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de l’État dans la région de Tver, Andrei Yepishin. EpishinAndrei NikolaevichReprésentant du corps législatif (représentatif) du pouvoir étatique de la région de Tver

Il est nécessaire d’accélérer l’élaboration et l’adoption de modifications législatives afin de développer de nouvelles formes de PPP.

Selon le sénateur, une grande attention est accordée aux partenariats public-privé et à l’entrepreneuriat social. «Dans le cadre des discussions, il a été répété à maintes reprises que cette forme de coopération entre les entreprises et le gouvernement est en demande aujourd’hui. L’un des thèmes du forum concerne les perspectives de développement d’un partenariat public-privé dans le domaine social, y compris dans le système de santé. Je pense que le potentiel des entreprises n’est pas pleinement exploité et qu’il ya lieu de poursuivre les travaux en commun avec les régions. En outre, il est nécessaire d’accélérer l’élaboration et l’adoption de modifications de la législation afin de développer de nouvelles formes de PPP ».

Comme Andrei Epishin l’a souligné, le Forum présente des idées prometteuses, des technologies modernes et des projets régionaux couronnés de succès qui contribueront à la mise en œuvre effective de projets nationaux visant à améliorer la qualité de la vie des citoyens de tout le pays: des grandes villes aux zones rurales. , discussions, conférences ouvertes. Le Forum a ouvert une exposition de projets sociaux innovants des régions. Un certain nombre d’accords sur la mise en œuvre de projets d’infrastructure dans le domaine social ont été signés entre les autorités de l’État des entités constitutives de la Fédération de Russie et des investisseurs, et la présentation des projets sociaux phares de Moscou en tant que territoire propice au développement novateur de la politique sociale a été organisée. organisations, entreprises, institutions de développement, sciences, communauté d’experts, mouvement de volontariat. “In the slave Une délégation représentative de la région de Tver participe à la plate-forme de discussion », a déclaré Andrei Epishin.

