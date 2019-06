French News: Les jeunes agriculteurs vont en Afrique

Source: Fondation Deutscher BauernverbandDie Schorlemer pour la première fois et stages également en Afrique. Un programme d’échange avec l’Ouganda offre à dix jeunes professionnels et étudiants en agriculture et horticulture la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle sur le continent noir. Ce pouvoir éducatif est créé lorsque la Schorlemer Stiftung de l’Association des agriculteurs allemands (DBV) et l’Académie Andreas Hermes (AHA) développent un projet commun, tel que l’échange de stages Uganda 2019. L’objectif principal de cet échange est de promouvoir et de mettre en réseau les jeunes talents au niveau international garantir un transfert de connaissances continu. Il devrait ouvrir de nouvelles opportunités de carrière et renforcer les compétences sociales. En plus de toutes les connaissances techniques, il est finalement important que notre progéniture produise des personnalités rafraîchissantes et motivées, ouvertes sur le plan culturel, adaptables et confiantes. “Avec ces activités, la profession agricole est un travail de développement réel et pratique”, souligne le secrétaire général adjoint de l’Association des agriculteurs allemands, Gerald Dohme, lors du démarrage du projet. Les participants découvrent le mode de vie ougandais après trois mois de stage et peuvent voir comment l’agriculture est pratiquée dans un pays tropical tempéré. En retour, dix Ougandais se rendent dans des fermes en Allemagne. Ici, ils découvrent non seulement la technologie moderne, mais aussi la façon dont les agriculteurs gèrent et vivent. Les participants des deux côtés doivent avoir entre 20 et 35 ans, avoir une expérience pratique et parler un bon anglais. Le programme pour l’Afrique est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le cadre de l’initiative spéciale “Un monde sans faim”. La Fondation Schorlemer envoie également des stagiaires dans onze autres pays du monde. Plus d’informations sur le programme et la demande adressée à la fondation Schorlemer de DBVLisa SbitnewE-Mail: l.sbitnew@bauernverband.netPhone: 030-31904311

MIL OSI