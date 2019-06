French News: L’introduction d’innovations sociales rapprochera les conditions de vie à la campagne du niveau de la ville – I. Geht

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur participe au IIIème Forum des innovations sociales régionales.

Dans le cadre du IIIème Forum de l’innovation sociale des régions, Irina Hecht Hecht Irina Alfredov, représentante de l’organe exécutif de la région de Tcheliabinsk, a organisé une discussion d’experts sur le thème “Développement intégré des zones rurales: approches novatrices”. Pour améliorer le niveau et la qualité de vie de la population, le développement rural durable exige la mise en œuvre de stratégies sociales les mutations économiques, la révision de la place et du rôle des zones rurales dans le concept de développement territorial de la Fédération de Russie.

«Un changement qualitatif dans la vie rurale devrait être favorisé par une approche novatrice de la mise en œuvre de projets nationaux, l’introduction d’innovations sociales et leur utilisation dans le programme national de développement intégré des territoires ruraux élaboré sur instructions du président de la Fédération de Russie», a déclaré Irina Hecht.

Selon elle, le programme de l’Etat comprend des approches innovantes en termes de financement de projets et d’initiatives de soutien. «Leur mise en œuvre permettra de rapprocher les conditions de vie du niveau des villes et d’accroître la disponibilité des infrastructures sociales. L’image moderne du village devrait inclure les mêmes innovations sociales que celles applicables dans les zones urbaines. »Irina Hecht a ajouté que les sujets de la Fédération de Russie ont un intérêt considérable pour le Forum régional de l’innovation sociale dans le cadre de la mise en œuvre de projets nationaux visant à améliorer le niveau de vie et le bien-être de nos citoyens. . «Il est important d’échanger des pratiques et d’apprendre sur les technologies qui permettront aux projets nationaux et au nouveau programme national d’être mis en œuvre de la manière la plus efficace.» Selon le sénateur, le Comité de la politique agricole et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération s’efforce de développer les zones rurales et de créer des conditions propices à l’amélioration de leur niveau de vie. population, la préservation des traditions nationales et du patrimoine culturel et historique du village. «L’expérience acquise dans le cadre des travaux du Comité a montré à quel point il était important de donner l’occasion de partager des expériences et de renforcer la communication professionnelle. Tout cela ne fait que contribuer au développement accéléré de divers projets mis en œuvre dans les zones rurales ». Irina Hecht a souligné que le village russe devrait devenir l’un des principaux axes de croissance de l’économie nationale. «Cela est possible avec le soutien de l’État par le biais de divers programmes fédéraux et régionaux. Mais l’essentiel est de créer et de multiplier le capital humain, de conjuguer les efforts pour atteindre l’objectif du développement durable des zones rurales et d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans les zones rurales. »Les participants à la discussion ont discuté de la question de l’attrait des investissements dans les petits territoires et villages, ont passé en revue les résultats du suivi« Standard du village » jeunesse Des membres du Conseil de la Fédération, des représentants d’organismes fédéraux et régionaux, d’organisations à but non lucratif à vocation sociale, de scientifiques et de spécialistes ont également assisté à l’exemple des meilleurs projets sociaux visant à atteindre des objectifs en matière de développement durable et de garantie de la sécurité alimentaire des régions.

