Le premier vice-président du Conseil de la fédération a tenu une réunion de travail avec le vice-premier ministre de la Hongrie.

Nikolay Fedorov Fedorov, Nikolai Fyodorov, premier vice-président du Conseil de la fédération, chef du groupe de la coopération du Conseil de la fédération avec l’Assemblée nationale hongroise, Nikolai Fedorov, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Tchouvachie, s’est réuni avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Zsolt Shemyen.

Nikolai Fyodorov a noté que les relations russo-hongroises se développaient de manière dynamique et progressive grâce à un dialogue politique intense et à des relations de confiance entre le président de la Russie et le Premier ministre de la Hongrie. «Nos dirigeants ont mis la barre très haute pour résoudre les problèmes stratégiques et les problèmes actuels», a déclaré le sénateur.

Des investissements mutuels russo-hongrois sont réalisés dans le plus large éventail d’industries.

Les négociateurs ont noté une amélioration significative des indicateurs commerciaux et économiques: l’année dernière, le volume du commerce russo-hongrois a augmenté de près de 30%. par rapport à la même période en 2017, à 7 milliards de dollars américains. Dans le même temps, selon les parties, il est absolument réaliste d’atteindre le cap des 10 milliards de dollars et, selon Nikolai Fyodorov, de renforcer la coopération interrégionale de manière dynamique.

Nikolai Fedorov et Zsolt Shemien ont également remarqué que des investissements mutuels russo-hongrois sont réalisés dans le plus large éventail d’industries, ce qui contribue à la mise en œuvre effective de projets communs dans les domaines de l’agriculture, de la médecine et de l’énergie. La Commission intergouvernementale russo-hongroise de coopération économique, présidée par la ministre de la Santé de la Fédération de Russie, Veronika Skvortsova, et le ministre des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères de la Hongrie, Peter Siyarto, apporte une contribution notable au renforcement des contacts commerciaux et économiques entre les deux pays. La Fédération avec l’Assemblée d’État hongroise ne ménagera aucun effort pour élargir et intensifier les efforts mutuellement bénéfiques. “Il est nécessaire de maintenir et de maintenir ce canal de communication ouvert, d’aider à renforcer le dialogue des législateurs, de rechercher de nouveaux domaines de coopération interparlementaire”, a déclaré le premier vice-président du FS. La communauté culturelle et spirituelle des deux pays a également appelé des facteurs importants pour renforcer des relations mutuellement bénéfiques , le désir de préserver les valeurs traditionnelles et de discuter des perspectives de mise en œuvre de projets dans le domaine humanitaire. Lors de la réunion, Nikolai Fyodorov et Zsolt Shemien ont le premier vice-président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la fédération, Vladimir Dzhabarov, et le premier vice-président du comité de la politique sur la politique sociale du Conseil de la fédération, un membre du groupe de coopération du Conseil de la fédération avec l’Assemblée de l’État hongrois, Igor Kagramanian.

